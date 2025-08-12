Convorbire telefonică Xi Jinping- Luiz Inácio Lula da Silva

Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți o convorbire telefonică cu omologul brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva.

Xi Jinping a declarat că relațiile de parteneriat China-Brazilia se află în cea mai bună perioadă de dezvoltare din istorie. Construirea unei comunități a destinului comun între cele două țări se integrează în strategiile lor de dezvoltare. China dorește să aprofundeze colaborarea cu Brazilia, obținând rezultate reciproc-avantajoase, oferind lumii un exemplu de unitate între marile țări ale Sudului Global și contribuind la edificarea unei lumi mai echitabile și a unei planete mai durabile.

Șeful statului chinez a subliniat că China sprijină poporul brazilian în apărarea suveranității naționale și susține eforturile Braziliei în a-și proteja interesele legitime. Comunitatea internațională trebuie să se unească pentru a se opune unilateralismului și protecționismului, e evidențiat el. Xi Jinping l-a felicitat pe Lula da Silva pentru succesul celui de-al 17-lea Summit BRICS și a subliniat că statele din Sudul Global ar trebui să apere împreună echitatea și justiția mondială, să respecte principiile fundamentale ale relațiilor internaționale și să protejeze interesele legitime ale țărilor în curs de dezvoltare.

De asemenea, Xi a punctat necesitatea consolidării cooperării China-Brazilia pentru a face față provocărilor globale. Printre prioritățile actuale se numără asigurarea organizării cu succes a Summitului ONU privind schimbările climatice (COP30), care va avea loc la Belém (Brazilia), precum și promovarea rolului Grupului Prietenilor Păcii în soluționarea politică a crizei din Ucraina.

La rândul său, președintele Lula a subliniat că Brazilia acordă o importanță deosebită dezvoltării relațiilor cu China. El a exprimat dorința de a întări cooperarea și integrarea strategică cu China, pentru a promova dezvoltarea durabilă a parteneriatului bilateral. De asemenea, i-a prezentat lui Xi situația actuală a relațiilor Brazilia-SUA și a reafirmat poziția sa fermă în apărarea suveranității naționale. Brazilia apreciază China pentru că susține multilateralismul și comerțul liber, dar și pentru că joacă un rol pozitiv în afacerile internaționale. Totodată, Brazilia dorește să intensifice comunicarea și coordonarea cu China în cadrul mecanismelor multilaterale precum BRICS, pentru combaterea agresiunii unilaterale și protejarea intereselor comune ale tuturor statelor.