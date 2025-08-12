China anunță noi măsuri în comerțul cu Statele Unite ale Americii

Delegațiile Chinei și Statelor Unite ale Americii au dat publicității marți, la Stockholm, o declarație comună privind negocierile economice și comerciale. Documentul precizează că Beijingul va adopta sau va menține măsurile necesare și va suspenda ori anula anumite contramăsuri non-tarifare împotriva SUA. Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Comerțului a oferit clarificări referitoare la ajustările listei de entități necredibile și ale listei de control al exporturilor.

În conformitate cu Legea împotriva sancțiunilor străine a Republicii Populare Chineze și cu reglementările privind lista de entități necredibile, guvernul a inclus, începând cu 4 și 9 aprilie 2025, un număr de 17 agenți economici americani pe această listă, interzicându-le să desfășoare operațiuni de import și export cu China și să facă noi investiții pe teritoriul său.

Începând cu 12 august 2025, China va prelungi cu încă 90 de zile suspendarea măsurilor anunțate pe 4 aprilie și va înceta aplicarea celor stabilite pe 9 aprilie. Companiile chineze vor putea solicita tranzacții cu entitățile vizate, iar mecanismul de gestionare a listei de entități necredibile va analiza cererile în conformitate cu legea, aprobându-le pe cele care îndeplinesc criteriile.

Potrivit legislației privind controlul exporturilor, Ministerul Comerțului a emis, la 4 și 9 aprilie 2025, anunțurile nr. 21 și nr. 22, prin care 28 de entități americane au fost incluse pe lista de control al exporturilor, fiindu-le interzis exportul de articole cu dublă utilizare. Pentru a pune în practică consensul atins la nivel înalt în negocierile economice și comerciale China–SUA, începând din 12 august 2025, măsurile de control la export vor fi suspendate pentru încă 90 de zile în cazul celor 16 entități americane adăugate pe listă la 4 aprilie. În schimb, pentru cele 12 entități incluse la 9 aprilie, măsurile vor fi anulate.

Operatorii care intenționează să exporte bunuri cu dublă utilizare către aceste entități trebuie să depună o cerere la Ministerul Comerțului, care va analiza și va elibera licența de export conform prevederilor legale și reglementărilor în vigoare.