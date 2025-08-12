Declarația China-SUA, bazată pe discuțiile economice și comerciale de la Stockholm

Luând în considerare declarația comună de la Geneva (12 mai 2025) și discuțiile de la Londra (9-10 iunie 2025), guvernul R.P.Chineze și cel al Statelor Unite ale Americii au convenit, pe baza discuțiilor economice și comerciale de la Stockholm, să adopte o serie de măsuri înainte de data de 12 august 2025.

Potrivit documentului, SUA vor continua să modifice aplicarea taxei vamale suplimentare pentru articolele din China (inclusiv articolele din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong și din Regiunea Administrativă Specială Macao) prevăzută în Ordinul Executiv 14257 din 2 aprilie 2025, prin suspendarea a 24 de puncte procentuale din această taxă pentru încă o perioadă de 90 de zile începând cu 12 august 2025, menținând în același timp rata rămasă de 10% pentru aceste articole, în conformitate cu termenii ordinului menționat.

China va modifica în continuare aplicarea ratei suplimentare a taxelor vamale pentru articolele din Statele Unite stabilite în Anunțul Comisiei pentru Tarifele Vamale ale Consiliului de Stat nr. 4 din 2025, prin suspendarea a 24 de puncte procentuale din această rată, pentru încă o perioadă de 90 de zile începând cu 12 august 2025, menținând rata suplimentară rămasă de 10 % pentru articolele respective. Totodată, va adopta sau păstra măsurile necesare pentru suspendarea sau eliminarea contramăsurilor netarifare luate împotriva Statelor Unite.

Declarația este realizată pe baza negocierilor economice și comerciale de la Stockholm, desfășurate în cadrul mecanismului stabilit în conformitate cu declarația de la Geneva. Reprezentantul părții chineze pentru aceste discuții a fost He Lifeng, vicepremier al Consiliului de Stat, iar reprezentanții părții americane au fost Scott Bessent, secretar al Trezoreriei, și Jamieson Greer, reprezentant comercial al Statelor Unite.