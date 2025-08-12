Statele membre ale Mecanismului de Reacție Rapidă al G7 și țările asociate au emis recent o declarație în care au acuzat și au denigrat poliția din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, pentru urmărirea unor persoane implicate în așa-numita campanie electorală ilegală a „Parlamentului din Hong Kong”. În document, aceste acțiuni au fost etichetate drept „represiune transnațională”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a declarat că țările membre ale G7 și unele instituții occidentale critică nefondat măsurile de aplicare a legii luate de autoritățile din Hong Kong, fapt față de care China își exprimă profunda nemulțumire și ferma opoziție. Potrivit acestuia, acțiunile poliției din Hong Kong împotriva forțelor anti-chineze din străinătate, desfășurate în conformitate cu Legea privind securitatea națională din Hong Kong, dreptul internațional și practicile internaționale, sunt rezonabile, legale și necesare.

Lin Jian a calificat acuzațiile privind așa-numita „represiune transnațională” drept absurde. El a reafirmat că guvernul central al Chinei sprijină ferm poliția din Hong Kong în aplicarea legii împotriva persoanelor și organizațiilor anti-chineze aflate în străinătate, pentru apărarea securității naționale și asigurarea stabilității pe termen lung a regiunii. China solicită statelor și instituțiilor implicate să înceteze sprijinirea acestor forțe și să se abțină de la ingerințe în afacerile interne ale țării.