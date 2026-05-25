Transporturi

Air China ar putea introduce primele zboruri regulate între București și Beijing din 2026

Curierul Național
Autor
Curierul Național
Air China
sursă foto: depositphotos.com

Air China analizează lansarea unei rute regulate între Beijing și București, prima conexiune directă operată de transportatorul asiatic către România. Informația a fost publicată de BoardingPass și vine într-un context în care interesul companiilor aeriene chineze pentru piața românească pare să crească semnificativ.

Potrivit sursei citate, zborurile ar urma să fie operate de patru ori pe săptămână între Beijing și Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni. Totodată, publicația Croatian Aviation susține că Air China intenționează să extindă ruta până la Zagreb, capitala Croației, transformând Bucureștiul într-un punct intermediar pe conexiunea dintre Asia și Europa de Sud-Est.

Conform informațiilor apărute în presa croată, compania chineză încearcă să obțină aprobările necesare pentru operarea segmentului București – Zagreb și ar putea comercializa bilete inclusiv pentru această cursă regională. Zborurile ar urma să debuteze în august 2026 și să fie operate cu aeronave de tip Airbus A330-200.

Discuțiile despre intrarea Air China pe piața din România circulă încă de la începutul acestui an în industria turismului și a aviației. Până în prezent, însă, nu există o confirmare oficială privind aprobările acordate de Administrația Aviației Civile din China (CAAC) pentru operarea cursei către București.

În paralel, alte companii aeriene chineze și-au exprimat interesul pentru România. În toamna anului trecut, China Eastern Airlines, China Southern Airlines și Loong Air au obținut autorizațiile necesare pentru zboruri către București, însă niciuna nu a lansat până acum curse regulate de pasageri.

În prezent, legăturile aeriene dintre România și China sunt limitate la zboruri cargo. Dacă noua rută va deveni operațională, conexiunea Beijing – București ar reprezenta a doua rută lung-curier regulată din România, după zborurile către New York operate de HiSky.

Distribuie articolul
Articolul anterior Experiment Kaspersky: sistemele de verificare facială recunosc în continuare fețele modificate cu AI
Articolul următor Românii cunosc Formularul 230, dar puțini îl transformă într-un obicei anual
Niciun comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Bucharest Design Festival 2026
Bucharest Design Festival 2026. Peste 100 de artişti, designeri şi arhitecți expun timp de o lună
Cultură și Educație
PALMED susține reforma finanțării spitalicești, dar solicită transparență decizională, consultare reală și criterii echitabile pentru toți furnizorii de servicii medicale
Sănătate
The New York Times: Cannes devine rampa de lansare spre Oscar pentru filmul „Fjord”
Cultură și Educație