China respinge acuzaţiile SUA privind Canalul Panama

Reprezentanții SUA au acuzat şi ponegrit în repetate rânduri şi sub diverse teme China, în problema Canalului Panama, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, acțiuni respinse ferm de China, a declarat Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la ONU.

China respectă suveranitatea statului Panama asupra canalului, recunoaşte statutul Canalului Panama ca rută maritimă internaţională neutră. 

SUA promovează minciuni şi lansează atacuri nejustificate la adresa Chinei, doar pentru a crea pretexte sub care să pună sub control Canalul Panama. 

China se opune presiunilor economice şi acţiunilor de intimidări, cerând guvernului SUA să înceteze răspândirea de zvonuri legate de China, a mai declarat Fu Cong.

