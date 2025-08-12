Instalația din Republica Moldova „Flute from the Future” va debuta la Burning Man 2025 în SUA

Moldova va fi în centrul atenției la una dintre cele mai renumite întruniri de artă din lume, Burning Man 2025, cu debutul unei sculpturi sonore interactive intitulată Flute from the Future. Inspirată de naiul tradițional, instalația va fi prezentată în deșertul Black Rock, Nevada, SUA, alături de sute de lucrări de artă internaționale revoluționare.

Complet autonom și ecologic, Flute from the Future îmbină tehnologia avansată cu moștenirea culturală bogată a Moldovei. Inspirându-se din arta virtuozului naist Constantin Moscovici, piesa reimaginează un simbol național într-o formă captivantă, contemporană – purtând sunetul și spiritul Moldovei către un public global.

„Acest proiect arată lumii că cultura noastră este vie, evoluează și este gata să fie auzită mult dincolo de granițele sale. Suntem mândri să susținem această inițiativă inspirațională care leagă moștenirea de inovație și plasează Moldova pe harta creativă globală. Membrii echipei din spatele Flute from the Future sunt ambasadori culturali, iar munca lor este o celebrare a identității noastre colective, purtată de sunet în viitor.”, a declarat Natalia Bejan, directoarea Agenției Invest Moldova .

Patrimoniul cultural întâlnește inovația



Proiectul subliniază poziționarea Moldovei ca destinație culturală emergentă, prezentând tradiția nu ca o moștenire statică, ci ca o expresie vibrantă, adaptabilă, compatibilă cu modernitatea.

Principalele obiective includ:

Prezentarea identității culturale a Moldovei într-un context artistic recunoscut la nivel mondial;



Demonstrarea armoniei dintre tradiție și tehnologie, cu nai ca punte simbolică între trecut și viitor;



Poziționarea Moldovei ca sursă de cultură autentică, vie, relevantă pentru comunitățile creative internaționale.



Burning Man este un fenomen cultural global care transformă deșertul Black Rock într-un oraș temporar de artă, creativitate și auto-exprimare radicală. Zeci de mii de artiști, inovatori și visători se adună în fiecare an pentru o sărbătoare de o săptămână a experimentării artistice și a comunității. Cunoscut pentru instalațiile sale monumentale, ritualurile simbolice de ardere și principiile călăuzitoare precum participarea radicală și încrederea în forțele proprii, Burning Man a devenit unul dintre cele mai influente evenimente de artă contemporană din lume.

Flute from the Future este dezvoltat de un colectiv de artiști și creativi moldoveni care văd tradiția ca pe o platformă pentru dialog, inovație și schimb cultural internațional. Misiunea lor este de a traduce povestea Moldovei într-un limbaj universal de sunet și interacțiune, făcându-l accesibil și captivant pentru publicul global.

Echipa de proiect colectează în prezent fonduri pentru a acoperi transportul, logistica instalării și pregătirile tehnice finale pentru debutul său în SUA.