Simona Neumann este noul Director General al Confindustria România

Președintele Confindustria România, Giulio Bertola, a finalizat procesul complex de consolidare a Asociației și a conducerii generale a patronatului, prin implicarea unei persoane cu un înalt profil profesional.

Este vorba despre Simona Neumann, al cărei parcurs profesional din ultimul deceniu este legat de câștigarea titlului european de către orașul Timișoara în 2016 și, apoi, de pregătirea anului capitalei culturale.

În perioada cât s-a aflat la conducerea Asociației Timișoara Capitală Europeană a Culturii, a beneficiat de recunoaștere și apreciere din partea instituţiilor și organizațiilor europene şi din România.

Ea a demisionat recent din funcția de Director Executiv al Asociației Timișoara 2023- Capitală Europeană a Culturii.

„După aproape un deceniu de muncă și rezultate concrete, au dispărut motivațiile inițiale care m-au determinat să coordonez Proiectul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii. A fost un drum complex care, în ciuda nenumăratelor dificultăți apărute de-a lungul anilor, mi-a adus satisfacția unui demers transformator în folosul comunității locale, al României și cu impact în Europa. Prin demisia mea las moștenire rezultatele obținute de Asociație în ultimii ani – alături de care au lucrat comunitatea timișoreană și partenerii europeni – noilor factori de decizie politico-administrativi și reprezentanților oficiali ai Consiliului Director al Asociației astfel încat aceștia să poată continua, conform dosarului de candidatură câștigător, punerea în valoare a acestui proiect extraordinar, de importanță națională și care este menit să schimbe în bine destinul orașului Timișoara”, a declarat Simona Neumann.

În urma plecării sale au apărut ipoteze cu privire la un nou traseu în cadrul carierei sale fie în instituții românești, fie in cele europene la Bruxelles.

Întâlnirea recentă însă cu președintele Giulio Bertola i-a oferit prilejul să cunoască în detaliu viziunea ambițioasă și direcțiile de planificare ale patronatului Confindustria Romania pentru următorii ani și, în consecință, să accepte numirea în funcția de Director General al Confindustria România.

“Noul drum în cariera mea pofesională, ce se deschide acum la conducerea generală a Confindustria România – o organizație cu un istoric bogat fiind cea mai mare cu acest profil și care reprezintă investiții majore italiene în Romania –, a fost o alegere stimulată de planificarea inovatoare a actualei Președinții a domnului Giulio Bertola, pe care am avut ocazia să-l cunosc și să-l apreciez pentru perspectiva sa și pentru sprijinul său constant acordat proiectului Timișoara 2023-Capitală Europeană a Culturii. În viziunea sa puternic asociativă, am perceput importanța prezenței italiene în Romania asumând o valoare nu doar economică, ci și una socială dacă luăm în considerare numărul de români care locuiesc astăzi în Italia și familiile mixte italo-române. Prin asumarea acestei funcții îmi găsesc un nou drum, o nouă provocare, una care îmi va permite să contribui și de această dată la bunul mers al țării mele” a continuat Simona Neumann – Director General Confindustria România.

Giulio Bertola, Președintele Confindustria Romania, asociația care reunește antreprenorii italieni din România, înființată în 2003, ce funcționează ca un patronat recunoscut de guvern, susținând și apărând cele mai importante interese antreprenoriale active ale Italiei în România, a declarat la rândul său:

„Când am aflat de demisia doamnei Neumann din proiectul Timișoara 2023-Capitală Europeană a Culturii, am compătimit orașul Timișoara, întrucât am văzut întotdeauna în persoana ei motorul vital al proiectului, persoana care prin angajamentul său a condus la câștigarea unui titlu prestigios pentru oraș, râvnit de multe alte orașe romanești. La aceasta s-a adăugat marea admirație pentru tenacitatea și determinarea sa, demonstrată în toți acești ultimi ani pe măsură ce se apropia anului celebrării titlului, un parcurs cu numeroase obstacole generate nu în ultimul rând de această pandemie de coronavirus, pe care, totuși, a reușit s-o depășească cu demnitate, asigurând continuitatea proiectului.

Mi-a fost imediat clar că pentru doamna Neumann se iveau noi și prestigioase oportunități de carieră, probabil și în străinătate, pentru Romania devenind o altă pierdere a valorilor.

Prin urmare, am dorit să mă întâlnesc imediat cu Simona Neumann pentru a-i propune funcția de Director General al Confindustria România. Experiența ei instituțională în mediul românesc și internațional precum și competențele sale manageriale vor fi esențiale pentru creșterea rolului Confindustria România drept interlocutor privilegiat al companiilor cu capital italian din România și al celor din Italia care vor interacționa economic cu România”.