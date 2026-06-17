Noi tehnici genomice pentru plante pentru a stimula inovarea în agricultura durabilă

Comunicat de la Biroul de presă al PE

• Tehnicile genomice noi sunt împărțite în două categorii (NTG-1 și NTG-2) și fac obiectul unor obligații juridice diferite



• Plantele din categoria NTG-2 vor trebui să respecte în continuare normele existente privind organismele modificate genetic (OMG-uri)



• NTG-urile pot fi brevetate, dar vor exista garanții pentru a asigura prețuri abordabile și un acces echitabil pentru fermieri



• Se reduce dependența de importuri a fermierilor și se îmbunătățește competitivitatea acestora



PE a adoptat noi norme pentru a facilita accesul la plante noi care sunt rezistente la dăunători și la condițiile climatice, asigură recolte mai mari și necesită mai puține pesticide.

Normele modificate privind tehnicile genomice noi (NTG) au fost convenite provizoriu de Parlament și Consiliu în decembrie 2025.



Noile norme ale UE marchează trecerea la o reglementare a plantelor bazată pe caracteristicile lor genetice finale, nu pe modul în care au fost obținute. Plantele modificate prin NTG-uri se vor împărți în două categorii și vor trebui să respecte obligații juridice diferite.

NTG-1* — Această categorie include plantele cu un număr și tip limitat de modificări, care ar fi putut să apară prin tehnici convenționale de ameliorare. După ce se confirmă că îndeplinesc criteriile pentru a fi încadrate în categoria NTG-1, plantele respective vor fi tratate ca plante convenționale. În urma unei solicitări a Parlamentului, plantele modificate pentru a deveni mai rezistente la erbicide sau pentru a produce substanțe insecticide nu pot fi considerate plante din categoria NTG-1.

NTG-2* – Această categorie include plantele care au suferit modificări genetice mai extinse sau mai complexe. În cazul lor se aplică normele stricte privind OMG-urile aflate deja în vigoare. Aceste plante vor fi supuse și unei analize a riscurilor. În plus, trebuie să obțină o autorizație pentru a putea fi comercializate în UE.



Normele se aplică în egală măsură plantelor originare din Europa și celor importate. O serie de produse fabricate din plante NTG sunt deja disponibile pe piețe sau într-un stadiu avansat de dezvoltare în afara Uniunii. Printre acestea se numără grâu cu conținut scăzut de gluten, cartofi rezistenți la agenți patogeni și porumb tolerant la secetă.

Trasabilitatea, etichetarea și clauzele de neparticipare ale statelor membre

Trasabilitatea deplină și etichetarea completă vor continua să fie obligatorii pentru plantele din categoria NTG-2, iar statele membre pot restricționa sau interzice cultivarea lor, chiar dacă aceasta este autorizată la nivelul UE. Soiurile de plante care conțin sau sunt derivate dintr-o plantă NTG-1 vor fi incluse într-o bază de date publică a UE. Toți sacii cu semințe și întreg materialul de reproducere trebuie să fie etichetat NTG-1 în acest caz, pentru a le permite fermierilor să decidă în cunoștință de cauză.

Pentru a direcționa utilizarea NTG-urilor înspre dezvoltarea unor plante cu caracteristici de durabilitate (ca, de exemplu, rezistența la dăunători sau la schimbările climatice), regulamentul impune obligația de a monitoriza impactul plantelor NTG asupra durabilității.

Plantele ecologice

În producția ecologică nu va fi permisă nicio plantă NTG. Însă prezența plantelor NTG-1 care nu poate fi tehnic evitată nu va fi considerată neconformare. Comisia Europeană va evalua dacă regulamentul creează sarcini administrative, economice sau de ordin practic pentru producătorii ecologici, inclusiv în ceea ce privește percepția lor și cea a consumatorilor.

Drepturile de proprietate intelectuală și brevetele

NTG-urile vor putea fi brevetate, însă nu și pentru trăsăturile sau secvențele care apar în natură sau sunt produse cu mijloace biologice. Deputații europeni au introdus garanții pentru a împiedica concentrarea pieței și pentru a asigura prețuri abordabile și acces echitabil pentru fermieri, astfel încât aceștia să păstreze dreptul de a conserva și replanta semințele.

Citat

Raportoarea Jessica Polfjärd (PPE, Suedia) a declarat: „Este o victorie istorică pentru fermierii europeni și pentru viitorul Europei. Aprobând utilizarea NTG-urilor, am ales inovația, competitivitatea și siguranța alimentară. Fermierii europeni cer de multă vreme acces la aceste soluții moderne de ameliorare a plantelor, pentru a-i ajuta să dezvolte recolte mai reziliente și mai puțin dependente de pesticide. Permițând utilizarea acestor tehnologii de ameliorare sigure și bazate pe știință, Parlamentul răspunde solicitărilor fermierilor europeni, protejează securitatea alimentară și contribuie la o Europă mai competitivă și mai inovatoare.”

Regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica doi ani mai târziu.



