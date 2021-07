Singurul ulei CBD legal din Romania provine din Elvetia

Canabisul este o planta controversata, dar uleiul CBD devine tot mai popular in Europa si in intreaga lume datorita proprietatilor sale antioxidante, antiinflamatoare si antibacteriene. In Romania poti comanda si utiliza in deplina legalitate ulei CBD de la Formula Swiss, o companie elvetiana de familie, fondata in 2013, care s-a impus pe piata de profil datorita calitatii superioare a produselor furnizate.

Odata cu adoptarea unor reglementari ce asigura comercializarea lui in deplina legalitate, uleiul de canabis a devenit tot mai folosit. Produsele Formula Swiss, obtiunute din plante cultivate organic si prelucrate cu respect pentru clienti, dar si pentru mediu, sunt la mare cautare in zeci de tari.

Cum poti procura ulei CBD Formula Swiss

Calitatea elvetiana este acum la indemana oricui. Poti cumpara CBD ulei extrem de simplu, plasand o comanda online, iar produsele iti vor fi livrate cat mai rapid, prin intermediul UPS.

Legalitatea comercializarii si introducerii in tara a produselor pe baza CBD nu este sub semnul intrebarii, dupa decizia Curtii Europene de Justitie din noiembrie 2020, care aproba comercializarea produselor pe baza de CBD in si intre statele membre UE, deci inclusiv in Romania.

Hotararea tine cont de numeroasele studii care au dovedit beneficiile cannabidiolului asupra organismului uman, de faptul ca acest extract din cannabis nu are efect psihoactiv si ca, mai mult, nu este inclus in nicio conventie internationala privind substantele narcotice. Prin urmare, judecatorii nu au retinut niciun motiv solid pentru a interzice comercializarea produselor pe baza de CBD in Europa si au convenit ca un asemena demers ar contraveni principiilor liberei circulatii a marfurilor in Uniunea Europeana.

Beneficii incontestabile ale CBD la oameni si animale

Efectul antioxidant si antiinflamator al CBD il face foarte util in prevenirea si ameliorarea unor boli precum Alzheimer, epilepsia, scleroza multipla, schizofrenia, cancerul, tulburarile de somn si greutate si multe altele; produse naturale, aceste suplimente amelioreaza afectiuni precum alergii, astm, autism, ADHD si obezitate, boli hepatice, probleme hormonale si sexuale, dar au si efecte benefice in probleme ale pielii precum eczemele sau psoriazisul.

Mai mult, CBD a fost dovedit a fi „politistul bun” dintre extractii din cannabis. Cercetarile efectuate de specialisti au demonstrat efectul antipsihotic al uleiului CBD, ceea ce il face un excelent adjuvant in lupta cu dependentele si viciile, care pot genera stari de sevraj in perioada imediat urmatoare renuntarii la ele.

Cercetarile in domeniu au scos la iveala multiple beneficii pe care ulei CBD le are si pentru necuvantatoare, in concentratia potrivita. Formula Swiss comercializeaza crema cbd si tincturi de calitate superioara cu arome de pui si vita, care le fac extrem de usor de administrat. Pentru animalele mici, precum pisici, iepuri si catei de talie mica, Ulei CBD 100 mg este extrem de potrivit, in timp ce pentru animalele de talie medie se administreaza ulei de 300 mg. Pentru animale mari, precum caini de talie mare sau cai, ideal este un Ulei CBD de 500 mg.

Ulei CBD, adjuvant in lupta cu kilogramele, pentru obtinerea corpului perfect pentru plaja

Uleiurile CBD sunt un excelent aliat in lupta cu kilogramele, in contextul in care in tarile dezvoltate obezitatea a devenit o „boala” tot mai des intalnita, in timp ce in lumea a treia foametea este o problema din ce in ce mai mare, in ciuda actiunilor multor organizatii internationale. Daca va numarati printre cei care se chinuie sa piarda sanatos in greutate, insa dietele si programele de slabire nu dau roadele asteptate, uleiul CBD va poate ajuta sa preluati controlul asupra corpului si creierului dvs. si sa rezistati mai usor ispitelor culinare.

Uleiurile CBD cu spectru complet contin multe vitamine importante pentru organism (A, C, E si complexul B), dar si minerale esentiale precum fier, potasiu, zinc, fosfor, calciu, ori grasimi esentiale si proteine.

Toti acizii grasi importanti, cum ar fi Omega 3 si Omega 6 sunt prezenti in uleiul CBD cu spectru complet, asigurand, astfel, o mai buna sanatate a inimii.

Formula Swiss pune pret pe calitate si pe protectia mediului

De ce ulei CBD Formula Swiss si nu alte produse similare? Motivul este simplu: cultivarea organica a plantelor de cannabis si procesul tehnologic avansat de extractie a CBD din acestea sunt o garantie a calitatii.

Obtinute cu CBD extras din plante de canepa cultivate fara pesticide, ierbicide si ingrasaminte chimice, uleiurile, crema si lichidul pentru vapat sunt sanatoase pentru organismul uman si animal. Puritatea maxima a CBD este cea care face diferenta fata de alte produse, iar aceasta se datoreaza procedeului de extractie ce favorizeaza concentratia si puritatea optima a cannabidiolului. Pentru obtinerea izolatului CBD, plantele trec printr-un proces de eliminare a CO2 si a altor ingrediente nedorite, iar apoi tulpinile sunt filtrate si purificate, cu scopul de a obtine CBD in cele mai pure forme.

Uleiurile, cosmeticele si alte produse pe baza de CBD marca Formula Swiss sunt deja un brand pe piata de profil, compania elvetiana avand clienti multumiti in peste 58 de tari din Europa si din lume. Cosmeticele CBD de la Formula Swiss sunt inregistrate si certificate, iar acest canabinoid se numara printre ingredientele cu uz cosmetic avizate prin nomenclatoarele internationale, datorita proprietatilor antisebum, antioxidante si de ingrijire si protectie a pielii; compania elvetiana este una dintre cele doar cateva din Europa care nu incalca restrictiile Novel Foods Catalogue din ianuarie 2019, cand UE a decis sa clasifice produsele CBD ca aliment nou.