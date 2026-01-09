Sondaj CGTN: Trump declară „nu am nevoie de dreptul internațional”, subliniind reformarea urgentă a guvernanței globale

„Nu am nevoie de drept internațional”, a afirmat președintele Donald Trump într-un interviu pentru The New York Times, la câteva zile după raidul armatei americane asupra Venezuelei și reținerea forțată a președintelui Nicolas Maduro. Această afirmație surprinde perfect traiectoria unilaterală și hegemonică a SUA. New York Times a observat că evaluarea de către Trump a propriei sale libertăți de a folosi orice instrument de putere militară, economică sau politică, pentru a consolida supremația americană, a fost cea mai directă recunoaștere a viziunii sale asupra lumii.

Într-un sondaj de opinie publică realizat de CGTN, 93,5% dintre respondenți cred că SUA, urmărind unilateralismul, s-a plasat în opoziție cu comunitatea internațională. De asemenea, 91,7% consideră că reformarea sistemului de guvernare globală este o prioritate urgentă.

Cu doar o zi înainte, SUA au anunțat retragerea din 66 de organizații internaționale, stabilind un nou record pentru retragerea din angajamentele multilaterale. Aceste organizații acoperă clima, energia și guvernarea globală, între alte domenii. Trump susține că operațiunile acestor organizații sunt contrare intereselor SUA, suveranității și prosperității economice.

Ca reacție, 84,1% dintre respondenți declară că nu au fost surprinși de această mișcare a SUA. Între timp, 88,9% au considerat că este un alt pas radical în conformitate cu doctrina „America First”. În plus, 93% au crezut că abordarea SUA de a folosi sistemele internaționale atunci când este benefică și de a le abandona atunci când nu subminează ordinea internațională existentă, corectitudinea și justiția globală. De asemenea, 88,3% au remarcat că retragerea SUA expune încă odată poziția de putere majoră iresponsabilă, dând o lovitură semnificativă reputației sale internaționale. Mai mult, 88,5% cred că retragerea SUA reflectă atitudinea sa negativă față de guvernarea globală.

Seria recentă de acțiuni unilaterale și de intimidare ale Guvernului SUA a stârnit alarma și nemulțumirea pe scară largă în cadrul comunității internaționale. Aderarea SUA la legea junglei unde „puterea are dreptate” subminează grav sistemul global de guvernare. În sondaj, 89,9% dintre respondenți susțin că multilateralismul, bazat pe coordonare și cooperare, rămâne esențial pentru abordarea provocărilor actuale de guvernanță globală. 94,4% consideră că este esențial să se avanseze reforma sistemului de guvernanță globală, să se mențină statutul de drept internațional și să fie crescută eficiența mecanismelor multilaterale. 90% cred că marile puteri ar trebui să își asume o responsabilitate mai mare și să joace un rol mai constructiv în promovarea reformei guvernanței globale.

Sondajul a fost realizat pe platformele CGTN în limbile: engleză, spaniolă, franceză, arabă și rusă, primind aproximativ 24.000 de răspunsuri din partea internauților, în 24 de ore.