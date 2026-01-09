China impulsionează conectivitatea în Marele Golf Guangdong–Hong Kong–Macao

Regiunile Guangdong, Hong Kong și Macao formează una dintre zonele cu cel mai ridicat nivel de deschidere către exterior și cu cea mai mare vitalitate economică din China. Politicile „autovehicule din Macao către nord (Guangdong)”, „autovehicule din Hong Kong către nord (Guangdong)” și „autovehicule din Guangdong către sud (Hong Kong și Macao)”, reprezintă măsuri importante pentru consolidarea conectivității în cadrul Marelui Golf Guangdong–Hong Kong–Macao. Primele două politici permit vehiculelor eligibile din Hong Kong și Macao să intre în Guangdong pe Podul Hong Kong–Zhuhai–Macao, iar cea de-a treia facilitează accesul vehiculelor din Guangdong în regiunile Hong Kong și Macao.

De la aplicarea politicilor „autovehicule din Macao și Hong Kong către nord”, până la data de 9 Ianuarie 2026, numărul total de vehicule înregistrate care participă la aceste programe a depășit 200.000.

Până la sfârșitul anului 2025, Vama Gongbei a verificat un număr de peste 8,34 milioane de vehicule din Hong Kong și Macao care au trecut prin punctul vamal al Podului Hong Kong-Zhuhai-Macao. Impulsionat de politici precum „autovehicule din Guangdong către Sud”, traficul mediu zilnic la punctul vamal al podului a ajuns la 18.000.

Odată cu facilitarea călătoriilor și consolidarea legăturilor de transport, „cercul de viață de o oră” în Marele Golf Guangdong-Zhuhai-Macao devine rapid realitate.