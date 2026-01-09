„Anul schimburilor interumane China-Africa”, inaugurat la Addis Abeba

Ceremonia de inaugurare a „Anului schimburilor interumane China-Africa” a avut loc joi, la sediul Uniunii Africane (UA) de la Addis Abeba (Etiopia). Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, ministrul de Externe al Republicii Congo, Jean-Claude Gakosso, preşedintele Comisiei UA, Mahamoud Ali Youssouf şi preşedintele Etiopiei, Taye Atske Selassie, au prezentat mesaje. La ceremonie au participat peste 200 de persoane, inclusiv oficiali de rang înalt din Comisia UA, reprezentanții țărilor africane acreditați la UA, reprezentanți de nivel înalt ai instituțiilor ONU, precum și reprezentanți ai guvernului etiopian și din diferite cercuri sociale.

Wang Yi a declarat că organizarea „Anului schimburilor interumane China-Africa” este o importantă măsură adoptată în urma negocierilor dintre preşedintele Xi Jinping şi liderii africani. Relațiile chino-africane se sprijină pe o tradiție îndelungată și se dezvoltă într-un climat de cooperare armonioasă. Schimburile interumane au înregistrat în ultimii ani rezultate semnificative.

Wang Yi a prezentat patru propuneri privind intensificarea cooperării chino-africane: dezvoltarea trebuie să aibă prioritate, interesele popoarelor trebuie să fie puse pe poziţia supremă, trebuie susţinută învăţarea reciprocă şi trebuie susţinut principiul de deschidere şi incluziune ca ambele părţi să fie parteneri buni care împărtăşesc împreună destinul şi să aducă contribuţii comune la progresele umane.

Liderii africani au exprimat convingerea că „Anul schimburilor interumane China-Africa” va deschide un nou capitol în relațiile bilaterale, va aprofunda dialogul dintre civilizații, va stimula schimburile de idei și va consolida legăturile dintre popoare. Partea africană este dispusă să profite de această oportunitate pentru a consolida schimburile și cooperarea cu China în diverse domenii, precum cultura, educația, turismul, artele și tineretul, pentru a promova dezvoltarea relațiilor africano-chineze.