Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, şi preşedintele Comisiei Uniunii Africane (UA), Mahamoud Ali Youssouf, au participat joi, la sediul UA de la Addis Ababa (Etiopia), la cel de-Al 9-lea Dialog strategic China-UA şi inaugurarea „Anului schimburilor interumane China-Africa”.

Wang Yi şi Mahamoud Ali Youssouf au avut un schimb de opinii privind eforturile chino-africane pentru promovarea modernizării, guvernanţa globală, scutirea taxelor vamale chineze la importurile africane, Organizația Internaţională de Mediere (IOMed) şi Perspectiva Chinei asupra Păcii şi Dezvoltării în Cornul Africii.

Cei doi au apreciat că China şi UA, în calitate de membri ai Sudului Global, împărtășesc un larg consens în afacerile internaționale și regionale, că trebuie să protejeze drepturile și interesele legitime ale Sudului Global, sprijinindu-se reciproc în susținerea intereselor fundamentale și a preocupărilor majore. Ambele părți vor continua să consolideze coordonarea și cooperarea, lucrând împreună pentru a oferi mai multă energie pozitivă păcii, stabilității și dezvoltării mondiale și regionale.

Mahamoud Ali Youssouf a reafirmat susţinerea fermă a principiului unei singure China, Taiwanul fiind o parte inalienabilă a teritoriului Chinei, guvernul Republicii Populare Chineze fiind singurul guvern legal care reprezintă întreaga China. UA sprijină ferm toate eforturile depuse de guvernul chinez pentru a realiza reunificarea națională.

Ambele părți au exprimat profunda îngrijorare cu privire la evoluțiile recente din Venezuela și au reiterat că suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor țărilor trebuie respectate, odată cu principiile fundamentale stabilite de Carta ONU și de dreptul internațional.

