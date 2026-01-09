Actualitatea din China 

Xi Jinping salută deschiderea Anului schimburilor interumane China-Africa 2026

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis joi un mesaj de felicitare cu prilejul ceremoniei de deschidere a Anului schimburilor interumane China-Africa 2026. În mesajul său, Xi Jinping a arătat că organizarea Anului schimburilor interumane, cu ocazia aniversării a 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și Africa, reflectă un consens important la care au ajuns cele două părți și are ca obiectiv consolidarea fundamentelor prieteniei dintre popoarele chinez și cele africane.

Președintele chinez a subliniat că dialogul și învățarea reciprocă între civilizații reprezintă o forță motrice esențială pentru promovarea păcii și dezvoltării la nivel mondial. De-a lungul secolelor, schimburile și influențele reciproce dintre civilizațiile Chinei și Africii au devenit izvoare istorice și spirituale ale prieteniei sino-africane.

Xi Jinping a exprimat speranța ca, în cadrul Anului schimburilor interumane China-Africa 2026, cele două părți să intensifice schimburile culturale și contactele interumane, în special între tineri, să aprofundeze schimburile de experiență în domeniul guvernării și administrării statului și să promoveze împreună procesele de modernizare. Aceste demersuri vor contribui la consolidarea legăturilor dintre cei peste 2,8 miliarde de chinezi și africani și vor aduce un aport important la solidaritatea și cooperarea țărilor din Sudul Global, precum și la construirea unei comunități cu un viitor comun pentru omenire.

