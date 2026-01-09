Partidele de opoziție franceze încearcă să răstoarne guvernul din cauza Mercosur

Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur generează un val de proteste și tensiuni politice în Franța, unde fermierii au ieșit din nou în stradă. Partidele de extremă dreapta și extremă stângă au anunțat inițierea unor moțiuni de neîncredere împotriva guvernului minoritar condus de premierul Sebastien Lecornu, potrivit Reuters.

Extrema dreaptă și extrema stângă din Franța anunță moțiuni de neîncredere

Partidul de extremă stângă Franța Neîncrezătoare (LFI) a anunțat că va depune o moțiune de neîncredere vineri dimineață, în timp ce formațiunea de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) a declarat că va lansa o inițiativă similară, vizând inclusiv conducerea Comisiei Europene. Aceste demersuri reflectă impactul politic intern al acordului Mercosur asupra administrației președintelui Emmanuel Macron, într-un context marcat de dificultăți bugetare și de apropierea alegerilor prezidențiale din 2027.

Fermierii francezi, membri ai Coordonării Rurale (CR), demonstrează în fața Adunării Naționale în timpul unui protest împotriva modului în care guvernul a gestionat acordul de liber schimb UE-Mercosur și a modului în care a gestionat focarul de dermatită nodulară, la Paris, Franța, 8 ianuarie 2026

Deși este puțin probabil ca RN și LFI să adune suficiente voturi pentru a răsturna guvernul, amenințările lor subliniază fragilitatea echilibrului politic din Franța. Macron a declarat public că Franța va vota împotriva acordului Mercosur, însă tratatul necesită doar o majoritate calificată a statelor membre pentru a fi aprobat la nivelul Uniunii Europene, urmând ca Parlamentul European să îl ratifice ulterior.

Susținători și opozanți: argumentele în disputa UE–Mercosur

Liderii RN au criticat dur poziția președintelui francez. Jordan Bardella a acuzat guvernul de „trădarea fermierilor francezi”, iar Marine Le Pen a cerut chiar suspendarea contribuției Franței la bugetul Uniunii Europene, dacă acordul va fi adoptat. La rândul său, Mathilde Panot, lider al LFI în Adunarea Națională, a declarat că Franța a fost „umilită” de Bruxelles.

Premierul Sebastien Lecornu a avertizat că moțiunile de neîncredere transmit un semnal negativ în exterior, într-un moment în care Franța ar trebui să demonstreze unitate pentru a-și apăra interesele agricole și pentru a convinge alte state europene să amâne adoptarea acordului.

Fermierii ies în stradă împotriva acordului

Între timp, la Paris, fermierii francezi au reluat protestele. Confédération Paysanne a mobilizat tractoare pentru a bloca traficul pe autostrada de centură a capitalei, afișând mesaje precum „Opriți Acordul UE–Mercosur!”. Oponenții acordului avertizează că acesta va duce la creșterea importurilor de produse agricole mai ieftine din America de Sud, afectând grav prețurile și competitivitatea fermierilor europeni.

Susținătorii acordului, printre care Germania și Spania, argumentează că tratatul este esențial pentru deschiderea de noi piețe și pentru reducerea dependenței economice a UE de China, în contextul tensiunilor comerciale globale.