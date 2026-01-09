„Dragi părinți”, reprezentație specială la cererea publicului, pe scena TNB în ianuarie

Carmen Tănase, Marius Manole, Medeea Marinescu, Marius Bodochi, Șerban Pavlu în distribuție

Spectacolul de teatru „Dragi părinți” revine cu o reprezentație suplimentară, luni, 19 ianuarie 2026, de la ora 17:00, pe scena mare a Teatrul Național București.

Datorită cererii mari de bilete și a epuizării acestora pentru reprezentația de la ora 20:00, comedia ce îi reunește în distribuție pe actorii Carmen Tănase, Marius Manole, Medeea Marinescu, Marius Bodochi, Șerban Pavlu, se bucură de o reprezentație în plus, în aceeași zi.

„Dragi părinți” de Emmanuel Patron și Armelle Patron este una dintre acele comedii contemporane care pornesc de la un pretext aparent lejer și ajung, aproape pe nesimțite, în miezul unor teme extrem de sensibile și actuale.

Povestea începe cu o situație recognoscibilă și aparent banală, părinții își convoacă cei trei copii adulți pentru un anunț important. De aici, textul se transformă rapid într-un joc de oglinzi emoționale, în care iubirea, resentimentele, frustrările și așteptările nespuse ies la suprafață cu o luciditate tăioasă. Ce părea o întâlnire de familie se dovedește a fi un adevărat test de loialitate, maturitate și sinceritate.

Unul dintre marile atuuri ale piesei este felul în care umorul inteligent coexistă cu momente de disconfort profund. Replica amuzantă este adesea urmată de o tăcere grea, iar râsul se blochează exact acolo unde publicul se recunoaște. „Dragi părinți” vorbește despre raportul dintre generații, despre dependență emoțională, despre bani, moșteniri și iubire condiționată, fără să moralizeze și fără să ofere soluții facile.

În esență, „Dragi părinți” este o comedie amară despre familie, despre ceea ce ne leagă și despre ceea ce ne rănește cel mai tare tocmai pentru că vine de la cei mai apropiați. Este genul de spectacol din care pleci râzând și ajungi acasă gândindu-te serios la propriii părinți, la propriii copii și la lucrurile pe care nu le-ai spus niciodată.

Textul semnat de Emmanuel Patron și Armelle Patron a devenit rapid un succes de public tocmai pentru că vorbește despre lucruri pe care aproape toată lumea le trăiește, dar rar le spune cu voce tare, relația cu părinții, tensiunile dintre frați, iubirea amestecată cu dependență și interese materiale.

În Franța, spectacolul s-a bucurat de săli pline și prelungiri succesive de reprezentații, fiind reluată în mai multe stagiuni, semn clar că nu este vorba despre un „hit de moment”, ci despre un text care rămâne relevant. Publicul a reacționat imediat la echilibrul dintre comedie accesibilă și subtext emoțional profund.

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacolul este prezentat de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei teatrale de calitate.