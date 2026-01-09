Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U preia o participație la Valtec Premium Lubricants S.R.L.

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, intenționează să preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants S.R.L.. În urma acestei tranzacții, Valtec Premium Lubricants S.R.L. va fi deținută de Valtec B.V. și Repsol Downstream Internacional S.A.U.. Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, face parte din grupul Repsol, activ în domeniul explorării, dezvoltării și producției de țiței și gaze naturale, rafinare, producție, transport și vânzare de produse petroliere și petrochimice, derivate de petrol, gaze naturale și biocombustibili, precum și în generarea și vânzarea de energie electrică. Grupul Repsol este activ în România prin trei dintre filialele sale, care realizează venituri pe plan local. Valtec BV, Țările de Jos, este specializată în cercetare de piață și sondaje de opinie, precum și în furnizarea de servicii de consultanță și consiliere în domeniul vânzărilor și marketingului în relație cu comerțul cu produse petroliere, lubrifianți, produse chimice, hârtie și bunuri conexe. Valtec Premium Lubricants S.R.L. este activ în domeniul lubrifianților auto și industriali. Portofoliul companiei include și produse auxiliare, cum ar fi soluții profesionale pentru igiena mâinilor și echipamente de protecție personală. În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal. Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naționale de concurenţă, după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.