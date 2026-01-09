România va contribui la politicile OCDE privind managementul substanțelor chimice și evaluarea riscurilor pentru sănătate și mediu

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Garda Națională de Mediu, Autoritatea Națională Fitosanitară și Autoritatea Vamală Română, a asigurat coordonarea activităților aferente procesului de evaluare a României în Comitetul pentru Chimicale și Biotehnologie, în calitate de punct focal național.

„Acceptarea României în Comitetul pentru Chimicale și Biotehnologie este un pas important pentru protecția mediului și sănătății publice la nivelul standardelor OCDE. Este, de asemenea, șansa României de a contribui activ la crearea de politici publice la nivelul OCDE. Locul țării noastre este la masa deciziei. Vom continua să dezvoltăm capacitatea instituțională și cooperarea interinstituțională pentru un mediu sigur și durabil”, declară ministra mediului, Diana Buzoianu.

Evaluarea a vizat aspecte relevante privind cadrul legal, instituțional și de politici al României în domeniul gestionării produselor chimice și de biotehnologie, inclusiv privind prevenirea, pregătirea și reacția de răspuns față de accidentele chimice, precum și cu privire la funcționarea Registrului de eliberare și transfer de poluanți.

România se aliniază la cele mai bune standarde ale Organizației privind managementul substanțelor chimice și utilizarea responsabilă a biotehnologiilor. Măsurile concrete întreprinse de autorități în implementarea Planului de acțiune pentru alinierea legislației și politicilor naționale la standardele OCDE au în vedere: consolidarea capacității instituționale și a colaborării interinstituționale pentru evaluarea riscurilor și pericolelor pentru mediu; derularea de inspecții sistematice de către Garda Națională de Mediu; creșterea gradului de punere în aplicare a legislației privind combaterea comerțului ilegal cu pesticide, inclusiv prin întărirea controalelor la punctele de frontieră și schimbul rapid de informații prin colaborare intensificată între Autoritatea Națională Fitosanitară și Autoritatea Vamală Română.

România rămâne angajată în implementarea recomandărilor Organizației în domeniul gestionării chimicalelor și biotehnologiei și va continua să se implice în activitatea Comitetului OCDE pentru Chimicale și Biotehnologie pentru promovarea celor mai bune politici în materie.