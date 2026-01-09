Fonduri Europene „Dotarea Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale“ Autor Contributor Publicat 9 ianuarie 2026 Distribuie Distribuie articolul Facebook Whatsapp Whatsapp LinkedIn Reddit Telegram Email Copy Link Print Distribuie Articolul anterior România livrează la termen un jalon major din PNRR și consolidează o direcție de dezvoltare economică bazată pe inovare și investiții europene Articolul următor România va contribui la politicile OCDE privind managementul substanțelor chimice și evaluarea riscurilor pentru sănătate și mediu Niciun comentariu Lasă un răspuns Anulează răspunsulAdresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *Comentariu * Nume * Email * Site web -Publicitate- Ultimele articole Fiscalitate: Riscul declarării inactivității din 1 ianuarie 2026 Fiscalitate Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacția prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U preia o participație la Valtec Premium Lubricants S.R.L. Companii România va contribui la politicile OCDE privind managementul substanțelor chimice și evaluarea riscurilor pentru sănătate și mediu Actualitate Știri FinanciareArtmark, vânzări prin licitații de 12,8 milioane euro pe plan local în 2025Cu 20% mai multe persoane au mers la stomatolog în luna decembrie 2025Cum să îngrijești ghetele de fotbal pentru durabilitate maximă?Turcia este cel mai important partener comercial al României din afara UE