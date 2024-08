Sondaj: Circa 20% dintre șoferi recunosc că s-au urcat la volan după ce au consumat alcool

Doar 16% dintre români cred că șoferii băuți reprezintă cel mai mare risc pentru siguranța rutieră

Aproape 20% (17,62%) dintre respondenții unui studiu referitor la atitudinea românilor față de consumul de alcool la volan admit că au condus autoturismul după ce au băut. În același timp, peste 60% dintre respondenți au spus că printre cunoscuții lor există persoane care s-au urcat la volan după ce au consumat băuturi alcoolice. Totodată, doar 16% dintre respondenți au apreciat că șoferii care se urcă băuți la volan reprezintă cel mai mare pericol la adresa siguranței în traficul din România iar mai mult de o treime au spus că pedepsele mai aspre pentru șoferii care comit infracțiuni ar duce la îmbunătățirea siguranței rutiere.

Sondajul a fost realizat online la solicitarea Asociației Spirits România, în cadrul campaniei NOT alCOOL la volan #ConsumaResponsabil și a analizat opiniile a 1101 respondenți. Campania are ca obiectiv prevenirea consumului de alcool la volan și se desfășoară în perioada mai-decembrie 2024, în parteneriat cu Brigada Rutieră București și cu sprijinul Corpului Naţional al Poliţiștilor.

Chestionați despre motivele care i-au determinat să se urce băuți la volan, peste 60% dintre respondenții care au admis că au făcut acest lucru au spus că nu erau beți ci doar consumaseră puțin alcool, în timp ce o treime (33,77%) au explicat că aveau de parcurs un drum scurt și care le era familiar. Pentru 5% dintre respondenți presiunea anturajului a stat la baza acestei decizii.

Atunci când în calitate de pasager au întâlnit un șofer aflat sub influența alcoolului, peste 81% dintre respondenți spun că au ales să coboare din mașină, în timp ce aproximativ 10% spun că au ignorat acest aspect iar 8% au ales să sesizeze poliția. Pe de altă parte, dintre cei care au admis că au în cercul lor cel puțin o persoană care a condus autoturismul sub influența alcoolului, puțin peste jumătate (56%) au spus că au atenționat persoana respectivă asupra posibilelor consecințe ale gestului lor în timp ce 30% au spus că au intervenit pentru a împiedica respectiva persoană să plece la drum. Pe de altă parte, 13% spun că au ales să nu intervină în niciun fel.

Părerile în ceea ce privește eficiența legislației actuale sunt divizate

Sondajul arată că 42,33% dintre respondenți consideră că legislația existentă este suficient de dură, dar nu este aplicată corespunzător, în timp ce 41,96% spun că actuala legislație nu este suficient de restrictivă încât să prevină evenimentele rutiere.

Totuși, întrebați care consideră că este cel mai mare pericol la adresa siguranței rutiere din România, doar 23,89% au indicat lipsa unei legislații suficient de dure încât să descurajeze comportamentele necorespunzătoare. Cei mai mulți (33,51%) au spus că principalul pericol îl reprezintă lipsa de respect a șoferilor față de reguli în timp ce doar 15,89% au spus că principalul pericol este reprezentat de șoferii care se urcă băuți la volan. Procente aproximativ egale de respondenți au identificat drept principal pericol atitudinea prea permisivă a poliției (13,81%) sau lipsa unei infrastructuri rutiere adecvate (12,9%).

Aproximativ două treimi dintre respondenți (63,58%) spun că au auzit despre legea Anastasia și un procent similar (63,4%) spun că aceasta va avea un impact pozitiv asupra reducerii accidentelor rutiere doar dacă va fi aplicată riguros. De altfel, studiul a mai arătat că aplicarea de sancțiuni mai dure este considerată de peste o treime (38,7%) dintre respondenți drept metoda cea mai bună de îmbunătățire a siguranței rutiere în timp ce peste 25% au spus că aplicarea strictă a legislației existente poate duce la o creștere a siguranței.

“Consumul de alcool la volan este periculos și inacceptabil. Asociația Spirits, în calitate de organism ce reunește principalii actori din industria băuturilor spirtoase, îndeamnă atât șoferii, cât și pasagerii, să conștientizeze responsabilitatea pe care o au atunci când se urcă în mașină. Asociația este profund implicată în inițiative care au ca scop promovarea consumului și a atitudinii responsabile în ceea ce privește alcoolul. Împreună, dar și individual, companiile membre au inițiat de-a lungul timpului campanii de educare și suntem angajați constant în promovarea unui comportament responabil. Vrem să intensificăm eforturile în această zonă care rămâne deocamdată extrem de sensibilă în România și să contribuim la reducerea numărului de tragedii rutiere prin evitarea consumului de alcool înainte de a urca la volan”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Asociației Spirits România.

„Numărul accidentelor rutiere provocate de persoanele care conduc vehiculele în timp ce se află sub influența alcoolului rămâne ridicat. De aceea, este nevoie de o creștere a nivelului de conștientizare în rândul conducătorilor de vehicule și de o mai bună înțelegere și asumare a responsabilității pe care fiecare o avem atunci când conducem pe drumurile publice. Campaniile de educare și informare reprezintă un demers important, iar Brigada Rutieră are un angajament foarte puternic, inițiază și susține constant activități menite să ducă la o mai bună conștientizare a riscurilor pe care le implică condusul sub influența alcoolului. Ne dorim ca oamenii să înțeleagă că, dincolo de plăcerea și necesitatea de a conduce, atunci când ne aflăm la volan, ne asumăm o responsabilitate foarte mare față de siguranța noastră și a celorlalți participanți la trafic”, a declarat Claudiu Costea, ofițer din cadrul Brigăzii Rutiere.