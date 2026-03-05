Sondaj Fox News: 57% din americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește mandatul

57% din americani dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește mandatul, arată cel mai recent sondaj Fox News, trust media apropiat de Donald Trump. Alți 6 din 10 spun că el se concentrează pe lucrurile greșite.

Aproape toți democrații sunt nemulțumiți de activitatea lui Trump (95% îl dezaprobă) și spun că se concentrează pe problemele greșite (94%).

Unitatea republicanilor este puternică, dar nu totală: 87% aprobă activitatea lui, iar 83% spun că are prioritățile corecte. Există însă o linie de fractură în Partidul Republican în privința sprijinului pentru mișcarea MAGA.

Printre republicanii care se identifică cu MAGA, aprobarea președintelui urcă la 98%, comparativ cu 63% în rândul republicanilor non-MAGA. Există o diferență similară de 38 de puncte și în privința percepției că se concentrează pe problemele corecte (95% MAGA vs. 57% non-MAGA).

Majoritatea independenților dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește mandatul (72%) și cred că se concentrează pe problemele greșite (78%).

Securitatea la frontieră este singurul domeniu în care evaluările sunt pozitive pentru președinte, cu 52% dintre alegători care aprobă (48% dezaprobă).

În schimb, evaluările sale sunt mult negative în alte domenii:

costul vieții: minus 35 de puncte (32% aprobă, 67% dezaprobă)

tarife comerciale: minus 27 de puncte

economie și sănătate: minus 23 de puncte

politică externă: minus 20 de puncte

taxe: minus 19 puncte

locuri de muncă: minus 13 puncte

imigrație: minus 6 puncte

Republicanii îl evaluează pe Trump mult mai negativ în privința costului vieții (33% dezaprobă) decât în alte domenii.

În privința tarifelor comerciale, 63% dintre alegători dezaprobă modul în care Trump le gestionează, iar 56% se opun tarifelor în general.

Principalele îngrijorări legate de tarife sunt creșterea costurilor pentru consumatori, riscul unui război comercial și reducerea disponibilității produselor.

Principalele motive invocate pentru susținerea tarifelor sunt prevenirea practicilor comerciale incorecte ale altor țări, protejarea locurilor de muncă din SUA, creșterea veniturilor guvernamentale și reducerea deficitului comercial.