Sondaj INSCOP: PSD sare iar de 30%, AUR și PNL – luptă strânsă pentru locul 2, partidul Dianei Șoșoacă ar intra în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSD s-ar situa pe primul loc cu 30,2% din voturile exprimate, arată un sondaj INSCOP, realizat la comanda News.ro în perioada 20 – 27 noiembrie. Același sondaj mai arată o luptă strânsă între PNL și AUR pentru locul doi, precum și faptul că SOS România, partidul senatoarei ex-AUR Diana Șoșoacă, ar trece pragul de intrare în Parlament.

Cel mai recent sondaj INSCOP: Ce procente ar lua partidele la parlamentare

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” voi merge la vot şi 10 ”sigur da” voi merge la vot, 20,5% dintre români au ales 1, iar 48% au indicat 10.

Raportat la cei care au exprimat preferinţa pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că vin sau nu vin sigur la vot (65,2% din total eşantion), 30,2% ar vota cu PSD, 20,1% cu PNL, iar cu AUR 19,5%.

USR ar obține 11,9%, SOS România – 5,2%, UDMR – 4,9% iar Pro România – 2%.

1,9% ar vota Partidul Verde, 1,3% – PMP, 0,7% – PUSL, 0,6% – Forţa Dreptei şi 0,3% – REPER.

1,3% dintre respondenţi și-au exprimat preferinţa pentru alt partid.

Sondajul a fost realizat de INSCOP, la comanda News.ro, în perioada 20 – 27 noiembrie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), prin intermediul chestionarului. Au participat 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2,95 %, la un grad de încredere de 95%.

Ce arăta precedentul sondaj INSCOP pe aceeași temă

Amintim că, în precedentul sondaj INSCOP, realizat în perioada 23 octombrie – 2 noiembrie, arăta un PSD sub 30%, scăderi pentru PSD, PNL şi AUR și creșteri ușoare pentru USR (era situat la peste 14%) și SOS România (totuși sub pragul electoral).

„2024 va fi un an cu o maximă intensitate electorală, politică, cred că va fi un an dominat de competiția prezidențială, ceea ce inerent va aduce un plus de votanți și la europarlamentare, parlamentare și locale. Deci da, acești nehotărâți pot să încline balanța sau, în orice caz, vor accentua tendințele de creștere/scădere dintr-o parte și alta la spectrului politic”, declara, în acel context, Remus Ștefureac, directorul general al INSCOP Research.