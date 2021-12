Soprana Irina Lungu încheie anul 2021 la Opera Națională București, invitată în Boema de Puccini

În an centenar, Opera Națională București încheie anul 2021 cu un spectacol de colecție din repertoriul clasic universal, „La Bohème” de Giacomo Puccini, programat miercuri, 29 decembrie, ora 18:30, potrivit unui comunicat de presă. În rolul titular, publicul spectator o va putea urmări pe celebra soprană Irina Lungu, în calitate de invitat special pe scena operei bucureștene.

Soprana Irina Lungu este una dintre cele mai apreciate artiste ale scenei lirice, vocea sa fiind descrisă de către New York Times ca “strălucitoare, amplă, sclipitoare, înfloritoare și caldă”.

Pe parcursul carierei sale, Irina Lungu a pășit pe scena celor mai importante teatre din lume, precum The Metropolitan Opera din New York, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala, Teatrul Bolșoi, Teatro dell’Opera din Roma, Opera din Paris, Teatro Real din Madrid, Deutsche Oper din Berlin, Opera de Stat din Hamburg, Teatro Regio din Torino, Teatro Comunale din Bologna, Teatro San Carlo din Napoli, Teatro Filarmonico din Verona, precum și teatrele din Modena, Piacenza și Reggio Emilia.

Soprana a colaborat cu unii dintre cei mai mari dirijori din lume, printre care Riccardo Muti, Lorin Maazel, Daniele Gatti, Michel Plasson, Daniel Oren, Gianandrea Nosea, Nicola Luisotti, Daniel Harding, Gustavo Dudamel, și Stéphane Denève și regizori, precum Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Robert Carsen, Laurent Pelly, Pierluigi Pizzi, Deborah Warner, Claus Guth, Eimuntas Nekrošius și Liliana Cavani.

Absolvind Conservatorul de Stat din Voronej sub îndrumarea baritonului Mihail Podkopaev, Irina Lungu se perfecționează ulterior în cadrul Accademia della Scala, fiind aleasă de către maestru Riccardo Muti pentru rolul Anaï din opera Moïse te Pharaon de Giachino Rossini, spectacol care avea să inaugureze stagiunea 2003/2004 a prestigiosului Teatro alla Scala din Milano. Astfel, soprana Irina Lungu devine o prezență constantă a acestei instituții, interpretând roluri precum Adina (L’Elisir d’amore), Maria Stuarda, Marguerite (Faust), Nannetta (Falstaff), dar și debutul în rolul Violetta (La Traviata) sub bagheta dirijorului Lorin Maazel, în producția Lilianei Cavani, revenind pentru a interpreta acest rol în 2008 și în 2013 în noua producție a lui Dmitri Tcherniakov, sub conducerea muzicală a maestrului Daniele Gatti.

Printre cele mai recente angajamente ale sopranei ruse se numără rolul Violettei din La Traviata la Wiener Staatsoper, o nouă producție a operei La Bohème (Mimì) la Opera Regală din Muscat și la Opera din Monte-Carlo, Corinna din opera Il Viaggio a Reims și Marguerite din opera Faust la Sydney Opera House, Donna Anna (Don Giovanni) la Wiener Staatsoper sub bagheta dirijorală a Maestrului Plácido Domingo, Manon în opera omonimă a compozitorului Jules Massenet la ABAO Bilbao, Gilda (Rigoletto) la Opera din Sydney.

În anul 2021 a revenit la New National Theatre din Tokyo în rolul principal al operei Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti și la Opernhaus Zürich în rolul Elvira din opera I Puritani.

Spectacolul „La Bohème” de Giacomo Puccini de pe scena Operei Naționale București este o producție tradițională de operă, cu accent pe adevărul istoric și pe interpretarea personajelor, așa cum le-au dorit autorii. Personajele retrăiesc astfel pe scena Operei Naționale București realitatea crudă dată de statutul tinerilor artiști în epoca lui Puccini în Parisul anilor 1880, dar din care ei reușesc să evadeze uneori prin creație, iubire și vis.

Biletele se pot achiziționa de pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Și pentru că ne dorim să rămânem sănătoși, vă invităm să consultați regulamentul de participare la spectacole disponibil pe site-ul instituției în link-ul: https://operanb.ro/regulament-de-participare-la-spectacole/