Lift prăbușit în Palatul CFR din București. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit joi dimineață în Palatul CFR, clădire în care funcționează și Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.

Potrivit expertului ISCIR, Radu Dorobanțu, cabina liftului s-a prăbușit de la etajul 4, după ce sistemul de frânare nu ar fi funcționat.

Ascensorul s-a oprit în subsolul clădirii, unde era montat un tampon de siguranță.

Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că cinci dintre persoanele aflate în lift au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Din fericire, autoritățile spun că victimele nu au suferit răni grave.

Liftul fusese reparat cu o zi înainte

Potrivit unor angajați din clădire, liftul ar fi avut probleme și în trecut.

Ascensorul ar fi fost:

scos din funcțiune timp de două zile;

reparat miercuri de firma care asigură mentenanța.

Ministerul Transporturilor a oprit toate lifturile

Într-un comunicat oficial, Ministerul Transporturilor a confirmat incidentul și a anunțat că:

toate lifturile din Palatul CFR au fost oprite pentru verificări;

a fost constituită o comisie internă de anchetă.

La fața locului au intervenit:

echipaje ISU;

polițiști;

ambulanțe.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs prăbușirea liftului și dacă lucrările recente de mentenanță au fost efectuate corespunzător.