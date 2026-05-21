Lift prăbușit în Palatul CFR din București. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Un lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit joi dimineață în Palatul CFR, clădire în care funcționează și Ministerul Transporturilor. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor incidentului.
Potrivit expertului ISCIR, Radu Dorobanțu, cabina liftului s-a prăbușit de la etajul 4, după ce sistemul de frânare nu ar fi funcționat.
Ascensorul s-a oprit în subsolul clădirii, unde era montat un tampon de siguranță.
Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale
Șeful Departamentul pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că cinci dintre persoanele aflate în lift au avut nevoie de îngrijiri medicale.
Din fericire, autoritățile spun că victimele nu au suferit răni grave.
Liftul fusese reparat cu o zi înainte
Potrivit unor angajați din clădire, liftul ar fi avut probleme și în trecut.
Ascensorul ar fi fost:
- scos din funcțiune timp de două zile;
- reparat miercuri de firma care asigură mentenanța.
Ministerul Transporturilor a oprit toate lifturile
Într-un comunicat oficial, Ministerul Transporturilor a confirmat incidentul și a anunțat că:
- toate lifturile din Palatul CFR au fost oprite pentru verificări;
- a fost constituită o comisie internă de anchetă.
La fața locului au intervenit:
- echipaje ISU;
- polițiști;
- ambulanțe.
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs prăbușirea liftului și dacă lucrările recente de mentenanță au fost efectuate corespunzător.
La blocurile de locuinte cu lift e dezastru,doar putine adimistratii de bloc interzice caratul cu liftul a materialelor de constructii ,ar trebuii sa se de-a o lege in acest sens,la noi in bloc s-a carat in 2 ani mai mult de 50 tone de ciment,gresie,fainta si acum liftul trebui reparat cu costuri imense !