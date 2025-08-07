„Șpaga nevinovată” din privat: cum plătesc românii mai mult pentru construcția unei case

Sursa: Tudor Communications



În plin val de analize despre cheltuieli publice, bugete și reforme, o altă față a economiei rămâne tăcută și rar discutată: șpaga din sectorul privat al construcțiilor. Nu apare în comunicatele oficiale și nu este reglementată prin ordonanțe, dar își face simțită prezența în fiecare etapă de achiziție.

Este acea comisionare neoficială, „de bun simț”, care pornește de la 3% și poate ajunge chiar și la 30% din valoarea unei comenzi. Se oferă pentru o recomandare, un contract sau pur și simplu pentru că „cineva cunoaște pe cineva”. O practică atât de răspândită, încât a ajuns să fie privită ca o rutină firească în industrie.

Inclusiv din dorința de a face vânzări, depozitele fizice și hipermarketurile motivează specialiștii să le aducă clienții, care sunt ambalate sub diferite forme, dar tot clientul plătește la final nota de plată.

Chiar și meșterii specializați în diverse direcții în construcții au făcut o strategie din a fi influenceri implicați constant în zonele unde au interes de a obține câștiguri financiare.

Iar costul real al acestor mici „gesturi” nu este suportat de companii sau intermediari. Îl plătește beneficiarul final – omul care își face o casă, un birou, o hală.

„Am avut recent o întâlnire cu un responsabil de achiziții de la un dezvoltator imobiliar. După două discuții, mi-a spus deschis: putem începe colaborarea, dar vreau 3% din fiecare comandă, cash. A fost direct, fără rușine. Asta e realitatea. Și nu e un caz izolat”, spune Cosmin Raileanu, fondatorul platformei Vindem-Ieftin.ro | Depozit Virtual.

Într-o industrie în care visul fiecărei familii este să-și construiască un acoperiș sigur deasupra capului, exact acest vis ajunge să fie mai scump – nu din cauza materialelor în sine, ci din cauza unui sistem de relații paralele, de comisioane „invizibile” și decizii influențate de interes personal.

România are deja o piață a construcțiilor aflată sub presiune, cu prețuri la materiale în creștere, costuri tot mai mari la manoperă și bugete tot mai greu de ținut sub control. În acest context, orice adaos neoficial – fie că e 3% sau chiar 20-30% – adăugat „pe sub masă” nu mai e doar un detaliu, ci devine o povară reală în costul final al fiecărui proiect.

„Toată lumea vorbește despre corectitudine în stat. Dar în privat, acolo unde se iau deciziile de zi cu zi, șpaga e văzută ca ceva normal. Noi am decis să nu facem parte din acest sistem. Știm că uneori pierdem contracte din cauza asta. Dar știm și că suntem pe drumul corect”, afirmă Cosmin Raileanu.

Tocmai din acest motiv, Vindem-Ieftin.ro, prin rețeaua sa de francizați Depozit Virtual, propune o alternativă radical diferită. Un model de business complet digitalizat, transparent, fără stocuri fizice, fără intermediere „de relație” și fără costuri ascunse.

Este, de fapt, un business disruptiv – la fel cum Uber a schimbat industria transporturilor sau Revolut a redefinit relația oamenilor cu băncile. Depozit Virtual schimbă regulile jocului în construcții, mutând controlul în mâna beneficiarului, care are acum acces direct la fabrici, consultanță gratuită și o ofertă clară, adaptată proiectului său.

Acesta este motivul pentru care Vindem-Ieftin.ro este unic pe piața din România: nu vinde doar materiale de construcții, ci eliberează procesul de achiziție de comisioane și interese personale.

Într-o piață în care prețul final este influențat de „cine cu cine lucrează”, Vindem-Ieftin.ro oferă o alternativă pentru cei care vor să construiască cinstit și eficient. Iar schimbarea nu vine doar din sisteme. Vine din curajul de a spune, clar și public, ceea ce mulți preferă să ascundă:



„Șpaga din privat există. Și dacă nu vorbim despre ea, nu se va schimba nimic”

Vindem-Ieftin.ro este primul market network de materiale de construcții din România, activ din 2014, cu peste 300 de fabrici și importatori în portofoliu și peste 100.000 de clienți. Din 2022, compania a lansat Depozitul Virtual, singura franciză digitală de materiale de construcții din țară, cu 48 de puncte active în prezent.

Astăzi, când România cere mai multă corectitudine din partea statului, poate ar fi timpul să ne uităm și în oglindă, în industrie, în felul în care facem business.

Schimbarea nu începe cu un comunicat de presă. Începe cu refuzul unei șpăgi.

Iar în construcții, fiecare procent contează. Mai ales când e plătit, fără să știe, de cel care-și pune speranța într-o fundație solidă pentru familia lui.