Speedwell a semnat un acord de finanțare cu Garanti BBVA pentru Clădirea 2 a proiectului THE IVY

Speedwell, unul dintre cei mai dinamici dezvoltatori imobiliari din România, a semnat un nou acord de finanțare cu Garanti BBVA, pentru construirea celei de-a doua clădiri din proiectul THE IVY. Valoarea totală a împrumutului a ajuns astfel la 15 milioane de euro, cele două părți derulând un parteneriat solid încă de la începutul proiectului.

Situat pe strada Jandarmeriei, în nordul Bucureștiului, în apropierea de pădurea Băneasa, THE IVY este un proiect rezidențial cu 800 de apartamente, repartizate în 10 clădiri în regim de P+6, care se întind pe o suprafață de 5 hectare.

Ansamblul rezidențial oferă o mare varietate de unități locative, de la studiouri la apartamente cu 2, 3 și 4 camere și penthouse-uri. Speedwell a realizat toate proiectele pe care le dezvoltă conform conceptului Transit Oriented Development, astfel că rezidenții THE IVY vor avea acces rapid, pe jos, la o serie de facilități situate în apropiere. Mixul de facilități include un restaurant, grădiniță, centru de fitness cu piscină și magazin de proximitate.

În apropierea THE IVY, Speedwell a finalizat recent o clădire de birouri, MIRO. Cele două proiecte se îmbină ca un ansamblu cu utilizare mixtă, menit să creeze un echilibru între viața profesională și cea privată. Mai mult, rezidenții THE IVY vor beneficia de proximitate față de magazinele Băneasa Shopping City, Mega Image, Decathlon, Ikea, Dedeman, etc.

Ansamblul va fi construit în patru etape. În prezent, lucrările sunt în desfășurare la Clădirea 1 și 2, parte a Fazei 1 a proiectului.

THE IVY a fost proiectat pentru a obține o certificarea BREEAM Excellent, contribuind astfel la asigurarea unui stil de viaƫă sustenabil pentru rezidenƫi, în concordanƫă cu respectul pentru mediu şi resursele naturale. Speedwell este un promotor al sustenabilității și include acest obiectiv în fiecare proiect pe care îl dezvoltă. Aceleași valori sunt împărtășite de banca parteneră, Garanti BBVA – organizație care susține și promovează finanțarea proiectelor sustenabile.

Noul acord de împrumut a fost derulat de echipa internă de finanțe și juridice Speedwell, reprezentată de CFO Speedwell Natalia Sarpi și Simona Alecu – Business Lawyer.

„Am apreciat întotdeauna sprijinul acordat de partenerii noștri și suntem recunoscători pentru colaborările solide pe care le avem. La fel este și parteneriatul cu Garanti BBVA. Suntem încântați să anunțăm semnarea unui amendament la acordul inițial de finanțare, pentru a majora valoarea împrumutului la 15 milioane de euro, suma fiind destinată construirii celor două clădiri care fac parte din Faza 1 THE IVY. Partenerii de încredere reprezintă elementul care face diferența în sectorul imobiliar și nu numai, mai ales dacă împărtășesc aceleași valori. Dorim să mulțumim Garanti BBVA pentru sprijinul acordat și sperăm să ne consolidăm colaborarea pe viitor.” a declarat Didier Balcaen, CEO și co-fondator Speedwell.

„Prin extinderea acestui parteneriat, ne confirmăm strategia de sprijinire a proiectelor verzi, precum este THE IVY, un proiect certificat BREEAM Excellent. Viitorul aparține finanțării sustenabile şi în acest sens suntem întotdeauna bucuroşi să facem echipă cu parteneri care împărtășesc aceste valori. Ne dezvoltăm constant propunerea de valoare, ținând cont de beneficiile oferite de proiectele ecologice. Avem încredere că astfel de parteneriate, construite pe o bază sustenabile, vor deveni un model pentru piață.” a declarat Çağri Memişoğlu, Director General Adjunct, Garanti BBVA România.