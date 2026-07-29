Spitalele noi construite prin PNRR devin realitate: primele sunt deja funcționale, iar restul vor fi recepționate în august

Investițiile majore în infrastructura sanitară finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au intrat în etapa finală. Primele spitale și spații medicale noi au fost deja recepționate și puse în funcțiune, iar restul proiectelor vor fi finalizate și recepționate pe parcursul lunii august, astfel încât pacienții să beneficieze cât mai curând de condiții moderne de tratament.

În cadrul ședinței de lucru cu beneficiarii și constructorii, ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a analizat stadiul investițiilor și a stabilit măsurile necesare pentru finalizarea rapidă a procedurilor tehnice și administrative. Au fost solicitate demararea recepțiilor, transmiterea documentelor pentru plata lucrărilor și încărcarea acestora în platforma PNRR. Ministerul Sănătății a cerut mobilizarea tuturor echipelor implicate pentru finalizarea fără întârzieri a investițiilor și punerea acestora în funcțiune în beneficiul pacienților și al personalului medical.

Proiectele de la Cazarma 1053 Craiova, SCMU „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu și sunt finalizate, lucrările fiind deja recepționate sau aflate în procedura de recepție finală. La Craiova, pacienții au fost deja mutați în noul pavilion.

Totodată, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, Institutul de Penumoftiziologie ”MARIUS NASTA ” – Zerlendi, Spitalul Județean Bistrița-Năsăud, Institutul de Boli Cardiovasculare Cluj și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești se află în ultimele etape de execuție și recepție, cu finalizarea tuturor activităților estimată până la sfârșitul lunii august. Astfel, toate proiectele sunt finalizate sau în curs de finalizare. Excepția este proiectul Spitalului Județean de Urgență Constanța – Mama și Copilul, aflat la peste 69% grad de execuție. Investiția va continua prin Programul Operațional Sănătate (POS) după 31 august 2026, însă ministrul a solicitat ca până atunci să fie decontat un volum cât mai mare de lucrări din fondurile PNRR.