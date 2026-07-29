Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente CUPON 8 pentru obligațiunile emise de LIBRA INTERNET BANK SA

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 29/07/2026, distribuie sumele de bani aferente CUPON 8 pentru obligațiunile emise de LIBRA INTERNET BANK SA (simbol LIBRA32E). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente CUPON 8, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecarei obligațiuni este de 16.12 EUR. Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 15/07/2026. Obligatarii își pot încasa sumele de bani aferente CUPON 8 în conturile de fonduri dedicate ale Participanților la sistemul Depozitarului Central, deschise pe platforma T2S.