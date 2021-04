Standardul WELL Health-Safety, noua vedetă în domeniul certificărilor pentru clădiri

Studiu Colliers

Dezvoltatorii și proprietarii de proiecte devin din ce în ce mai preocupați de siguranță și sustenabilitate, în contextul unui an 2020 atipic, care a schimbat percepțiile și planurile de viitor. În ultimele șase luni, 14 proiecte s-au înregistrat pentru certificarea WELL Health-Safety Rating. În același timp, 77 de proiecte noi au obținut certificări BREEAM sau LEED în 2020. Astfel, numărul de proiecte certificate din perspectiva sănătății, siguranței și sustenabilității a trecut de 230 în România, arată analiza Colliers pentru 2020. În plus, mulți dezvoltatori de proiecte au în plan să obțină în viitor certificări pentru sănătate, siguranță și ecologie, mai ales având în vedere contextul actual, când mediul de lucru, sustenabilitatea, economia de energie și digitalizarea au devenit o necesitate în sistemul de lucru hibrid accelerat de pandemie.

Clădirile sustenabile devin tot mai mult o prioritate în toată Europa, în special având în vedere angajamentul liderilor UE de a reduce consumul de energie și de a atenua schimbările climatice. Prin urmare, în România, la fel ca în toate celelalte state membre ale Uniunii Europene, sfârșitul anului 2020 a adus o schimbare majoră pentru clădirile noi, fie că vorbim despre locuințe, blocuri multifamiliale, clădiri de birouri, depozite sau alte tipuri de spații. Ca o cerință de reglementare, toate clădirile care vor fi construite pe baza unei autorizații obținute după 31 decembrie 2020 trebuie să respecte standardul nZEB, care presupune un consum de energie aproape zero, cu energie furnizată în mare parte din surse regenerabile. În prezent, construcția și funcționarea clădirilor generează 40% din toate emisiile de dioxid de carbon (CO2) legate de sistemul energetic, depășind transportul sau industria.

Așa cum era de așteptat, piața imobiliară din România, care a evoluat foarte mult în ultimii ani, urmează tendința clădirilor „verzi” de birouri. De exemplu, Palas Iași este singurul proiect certificat LEED Neighborhood Development din regiunea CEE, fiind unul dintre cele cinci proiecte din toată Europa care au primit această certificare, procesul de obținere fiind coordonat de Colliers. De asemenea, tot ca urmare a consilierii oferite de Colliers, City Point a devenit recent primul complex rezidențial din România certificat LEED Gold for Neighbourhood Development: Plan and Design. Beneficiile LEED ND se disting prin trei piloni principali: scală, înțelegere amplă & sinergii și longevitate. Cu alte cuvinte, un design durabil, care oferă „dividende verzi” mai multor generații care vin din urmă, caracterizat printr-un spectru complet care oferă avantajul sinergiilor pe toate planurile.

În perioada 2020 și începutul anului 2021, o parte dintre dezvoltatori au primit cu interes noutățile în materie de certificări pentru o siguranță sporită la locul de muncă, mai relevante ca niciodată în contextul Covid-19. Proiectele Equilibrium și Campus 6.2, deținute de Skanska, au fost certificate cu WELL Health-Safety, cel mai nou standard de evaluare al International WELL Building Institute, care atestă respectarea standardelor de siguranță ce diminuează riscul transmiterii virusului. De asemenea, portofoliul de birouri Expo Business Park al Portland Trust, care cuprinde 3 clădiri de birouri, a obținut recent certificarea WELL Health-Safety. Tiriac Imobiliare este primul dezvoltator român care a anunțat că va implementa standardul WELL Health-Safety pentru întregul său portofoliu de clădiri mixte, compus din Stejarii Residential Club 1, clădirea de birouri Tiriac Center, dar și proiectele aflate în construcție – clădirea de birouri Tiriac Tower și Stejarii Residential Club 2. Colliers România, singura companie de consultanță imobiliară cu o echipă de specialiști WELL, coordonează în prezent procesul de certificare a întregului portofoliu de clădiri mixte deținut de Tiriac Imobiliare.

„Dezvoltatorii imobiliari acordă mai multă atenție mediului dezvoltând proiecte durabile, eficiente din punct de vedere al consumului de energie și apă, pentru care obțin certificări „verzi” care atestă niveluri din ce în ce mai ridicate. În plus, standardul WELL pune accent pe impactul clădirilor asupra sănătății și stării de bine a ocupanților. Evaluarea WELL Health-Safety introdusă de International WELL Building Institute (IWBI) ajută proprietarii și chiriașii să își adapteze clădirile la realitatea post-Covid-19. Văd această certificare ca pe o investiție în oameni, deoarece are puterea de a le influența sănătatea, starea de bine și productivitatea. Mai mult, oferă o asigurare în plus că angajații pot reveni în siguranță la birou. Pentru a menține certificarea, proiectele trebuie să treacă printr-un proces anual de reînnoire, care ajută la asigurarea îndeplinirii unui standard înalt de sănătate și siguranță pe termen lung”, explică Oana Stamatin, Director Green Certification and Building Surveying la Colliers.

Având în vedere interesul crescut pentru sănătate și siguranță la birou, Colliers inovează și răspunde provocărilor actuale și nevoilor viitoare din piața de birouri cu Office 360°, o abordare completă a biroului, din toate punctele de vedere, realizată printr-un proces unic și extrem de complex, adaptat până la ultimul detaliu pentru a se potrivi nevoilor și planurilor strategice ale companiilor. Echipa lucrează pentru a îmbunătăți reputația și sustenabilitatea unei clădiri prin certificările LEED, BREEAM și WELL.

Privind din altă perspectivă, anul trecut a înregistrat o tendință descendentă, cu doar 4 proiecte de birouri care au obținut certificarea LEED Platinum, în scădere față de 2019. Aceste certificate LEED Platinum au fost acordate unor proiecte de birouri cu sediul în București: prima clădire a proiectului AFI Europe – AFI Tech Park, clădirea Vastint H din Timpuri Noi Square, Ana Tower și United Business Center 3 din Timișoara. Pe de altă parte, anul trecut s-au înregistrat mai multe clădiri BREEAM Outstanding – două dintre proiectele Portland Trust, Vox Technology Park – Timișoara și Penny Market Otopeni.

„În ansamblu, majoritatea proiectelor certificate se află în Capitală și în împrejurimi – mai mult de jumătate, dar au fost obținute destul de multe certificări și în hub-uri regionale, precum Timișoara, Cluj-Napoca sau Iași, cu accent constant pe birouri, spații industriale și proiecte cu utilizare mixtă. Cu toate acestea, ne așteptăm la o creștere a competiției între sistemele de certificare de clădiri „verzi” și vedem dezvoltatori mari din retail și din piața de spații industriale și logistice care ar putea fi interesați să-și certifice portofoliile, precum și jucători din zone de nișă, specializate, cum ar fi interioare de birouri”, adaugă Oana Stamatin.