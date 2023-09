Starea UE: Ucraina, Pactul verde, economia, China, inteligența artificială

Comunicat de la Biroul de presă al Parlamentului European

În cadrul dezbaterii anuale privind starea Uniunii Europene, deputații au dezbătut impreuna cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, activitatea Comisiei și planurile sale până la alegerile europene din 2024.

În deschiderea dezbaterii, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat: „În prezent, Uniunea Europeană este mai puternică și mai unită ca niciodată. Lumea se schimbă și Europa trebuie să se adapteze și să se schimbe și odată cu ea. Trebuie să depunem în continuare eforturi pentru ca Europa noastră să devină un loc al egalității de șanse, al accesului, al prosperității – în care fiecare să își poată atinge potențialul. Trebuie să continuăm reformele. Trebuie să păstrăm întotdeauna preocupările oamenilor în centrul tuturor acțiunilor noastre.”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că UE a suferit o transformare substanțială de când și-a prezentat pentru prima dată programul în 2019, adăugând: „Am pus în practică peste 90% din orientările politice pe care le-am prezentat atunci.”

În ceea ce privește Pactul verde, decarbonizarea industriei europene, menținând în același timp competitivitatea acesteia, aceasta a anunțat o investigație antisubvenție privind vehiculele electrice care provin din China, adăugând că „trebuie să ne apărăm împotriva practicilor neloiale”.

Președinta von der Leyen a subliniat importanța unei tranziții echitabile pentru fermieri, familii și industrie. „Europa va face tot ce este necesar” pentru a-și menține avantajul competitiv.

În ceea ce privește inteligența artificială, von der Leyen a afirmat că IA va îmbunătăți asistența medicală, va stimula productivitatea și va contribui la combaterea schimbărilor climatice. Prioritatea numărul unu a Comisiei este de a se asigura că IA se dezvoltă într-un mod centrat pe factorul uman, transparent și responsabil, a adăugat aceasta, solicitând, de asemenea, un grup internațional de experți similar cu IPCC privind schimbările climatice pentru a dirija dezvoltarea IA.

Referitor la Ucraina, aceasta a anunțat că va propune extinderea protecției temporare a UE pentru ucraineni și o sumă suplimentară de 50 de miliarde de euro pe o perioadă de patru ani pentru investiții și reforme: „Sprijinul nostru pentru Ucraina va persista.”

Președinta Comisiei s-a referit, de asemenea, la statul de drept, extindere, migrație, relațiile UE-Africa, inițiativa „Global Gateway”, schimbările climatice, securitatea alimentară și un viitor summit al partenerilor sociali, și a reamintit necesitatea ca Bulgaria și România „să intre în spațiul Schengen, fără alte întârzieri”.

Intervențiile liderilor grupurilor politice

Manfred Weber (PPE, Germania) a subliniat trei priorități. În primul rând, creșterea economică și competitivitatea, spunând că „avem nevoie de creștere, de locuri de muncă, de venituri decente, de prosperitate, de o industrie puternică” și salutăm inițiativele de reducere a birocrației, de investiții în inovare și de cultivare a relațiilor comerciale. În al doilea rând, el a menționat migrația, subliniind că Europa trebuie să decidă cine poate intra la frontierele sale și evidențiind „ADN-ul european” ce susține protecția refugiaților. În al treilea rând, el a afirmat necesitatea unei Uniuni Europene a Apărării și nevoia de „optimism, viziune, valori și disponibilitatea pentru următorii pași cu scopul de a deveni o Uniune Europeană reală.”

Iratxe García (S&D, Spania) a declarat că prioritatea principală a UE ar trebui să fie reindustrializarea pentru a obține autonomia strategică, promovând în același timp tranziția verde pentru a stopa consecințele schimbărilor climatice. Aceasta i-a mulțumit președintei von der Leyen pentru mesajul său clar în sprijinul Pactului verde, dar a regretat lipsa de focalizare pe consolidarea pilonului social al Uniunii. García a solicitat includerea violenței de gen pe lista UE a infracțiunilor și utilizarea activelor rusești înghețate pentru a contribui la finanțarea reconstrucției Ucrainei. Ea a cerut, de asemenea, UE să obțină un acord pentru Pactul privind migrația și a subliniat că „banii europenilor nu pot sfârși în buzunarele guvernelor care abuzează de drepturile fundamentale ale cetățenilor”.

Stéphane Séjourné (Renew, Franța) a subliniat importanța valorificării la maximum a ultimelor luni ale actualei legislaturi. El a subliniat măsurile pozitive luate ca răspuns la pandemie, la agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și la Pactul verde european. El a cerut ca UE să se concentreze asupra reindustrializării Europei și a remarcat că UE a reglementat deja „vestul sălbatic” din sectorul digital. Séjourné a subliniat necesitatea unei soluții durabile în chestiunile legate de migrație. El a criticat, de asemenea, regula unanimității „nocive” din Consiliu și a cerut Europei să ia în considerare cererile disperate ale judecătorilor din Polonia și Ungaria.

Philippe Lamberts (Verzi/ALE, Belgia) i-a criticat pe „cei care cer o pauză” în legislația privind clima și mediul, spunând că „nu suntem deasupra naturii (…) și, fie că ne place sau nu, există limite pentru ceea ce poate suporta și ceea ce poate oferi planeta noastră”. El a spus că tranziția verde reprezintă „cea mai mare oportunitate economică pentru Europa”. Lamberts a solicitat, de asemenea, Comisiei Europene să abordeze problemele legate de locuințe și să își intensifice eforturile împotriva încălcărilor statului de drept, „și nu numai în cazul Poloniei sau Ungariei”.

„Este UE într-o formă mai bună astăzi decât în urmă cu douăzeci de ani?” a întrebat Ryszard Legutko (ECR, Polonia). „Răspunsul este nu, deoarece există mai mult ca niciodată instabilitate, incertitudine și inflație ridicată.” Traficul de persoane prosperă, Pactul verde este o extravaganță costisitoare, costul datoriei comune a UE va fi de două ori mai mare decât se preconiza, iar bugetul UE este în ruină, a adăugat acesta. „Comisia se îndreaptă spre oligarhie, amestecându-se în politicile naționale și încercând să răstoarne guvernele care nu îi plac, transformând statul de drept într-o caricatură.”

Marco Zanni (ID, Italia) a declarat că, în ceea ce privește Pactul verde, UE are „o oportunitate istorică de a fi mai puțin ideologică și mai pragmatică”, adăugând că trebuie să combatem schimbările climatice fără a afecta „fermierii, firmele sau proprietarii de clădiri”. În ceea ce privește investigațiile anunțate privind subvențiile străine, Zanni a pus sub semnul întrebării utilitatea acestora, subliniind că știm deja de implicarea Chinei în concurența neloială. În ceea ce privește migrația, el a spus că, deși UE nu reușește să se pună de acord privind principiul „cine nu are dreptul să intre, trebuie să rămână afară”, „soluționarea problemei” nu va fi posibilă.

Martin Schirdewan (Stânga, Germania) a spus: „Adevăratul succes politic este măsurat prin situațiile reale ale majorității oamenilor, nu prin discursuri elocvente.” El a adăugat că, în ciuda promisiunilor înalte, realitatea pentru mulți europeni rămâne sumbră, cu creșterea costurilor de trai și scăderea salariilor reale. El a subliniat eforturile lucrătorilor, ale mamelor singure și ale pensionarilor, acuzând Comisia că promovează o Europă care servește din ce în ce mai mult corporațiilor și nu cetățeniilor săi, în timp ce „95 de milioane de oameni din Uniunea Europeană sunt amenințați de sărăcie”.