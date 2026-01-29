Starmer îi transmite lui Xi Jinping că Marea Britanie și China trebuie să construiască o „relație mai sofisticată”

Premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că este „vital” ca Marea Britanie și China să construiască o „relație mai sofisticată”, în cadrul întâlnirii sale cu liderul chinez Xi Jinping, la Beijing. Vizita marchează un moment important în relațiile bilaterale, fiind prima deplasare oficială în China a unui prim-ministru britanic din 2018.

Starmer se află într-o vizită de trei zile, considerată de analiști un posibil început al unei dezghețări diplomatice, după ani de tensiuni politice și economice între Londra și Beijing.

Mesajele transmise de Xi Jinping

În timpul discuțiilor, președintele chinez Xi Jinping a recunoscut că relațiile dintre cele două țări au fost marcate de „coincidențe” și diferențe de abordare, dar a subliniat că angajamentul bilateral este „inevitabil”. Liderul chinez a sugerat că dialogul și cooperarea pragmatică sunt singura cale realistă de gestionare a divergențelor.

Tonul întâlnirii a fost unul precaut, dar deschis, semnalând dorința ambelor părți de a menține canale de comunicare active într-un context geopolitic complex.

Acorduri economice și simboluri diplomatice

În cadrul vizitei, Sir Keir Starmer este programat să viziteze Orașul Interzis și să asiste la semnarea mai multor acorduri împreună cu premierul chinez Li Qiang. Deși detaliile nu au fost făcute publice integral, se așteaptă ca discuțiile să vizeze cooperarea economică, investițiile și schimburile comerciale, potrivit BBC.

Corespondenții politici sugerează că Marea Britanie urmărește relansarea unor legături economice-cheie, fără a face concesii majore în privința securității naționale sau a valorilor democratice.

Un posibil pact de securitate la frontieră

Unul dintre cele mai sensibile puncte ale discuțiilor ar putea fi semnarea unui „pact de securitate la frontieră”, menit să perturbe furnizarea de motoare pentru ambarcațiuni mici – un subiect legat indirect de migrația ilegală și de securitatea maritimă.

Dacă va fi confirmat, acest acord ar reprezenta un exemplu rar de cooperare practică în domeniul securității între Londra și Beijing, într-un climat internațional dominat de suspiciune reciprocă.

O dezghețare lentă, nu o resetare completă

Experții avertizează că o relansare completă a relațiilor dintre Marea Britanie și China este puțin probabilă pe termen scurt. Divergențele legate de drepturile omului, securitate, Taiwan și relațiile Chinei cu Rusia rămân obstacole majore.

Cu toate acestea, întâlnirea dintre Starmer și Xi este văzută ca un pas realist spre o normalizare treptată a dialogului diplomatic, mai degrabă decât o schimbare radicală de direcție.

Echilibru între pragmatism și principii

Pentru guvernul britanic, miza este găsirea unui echilibru între necesitatea cooperării economice cu a doua economie a lumii și menținerea unei poziții ferme în chestiuni de securitate și valori democratice.

Mesajul lui Starmer – o „relație mai sofisticată” – sugerează tocmai această abordare: nici confruntare deschisă, nici apropiere necondiționată, ci un parteneriat gestionat cu prudență.