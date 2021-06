Stiai ca un dozator de apa poate creste productivitatea angajatilor? Iata despre ce este vorba!

Cand te gandesti la o afacere de succes, stii ca cei din conducerea acesteia sunt atenti la detalii si anticipeaza nevoile angajatilor. Unul dintre aspectele pe care un business de succes trebuie sa le indeplineasca se refera la detinerea unui dozator de apa, care le permite celor care lucreaza pentru companie sa se hidrateze corespunzator pe tot parcursul zilei de munca.

Astfel, munca efectuata in cadrul firmei are un randament crescut, iar angajatii sunt din ce in ce mai productivi. Insa care este explicatia din spatele acestui fenomen? Adevarul este ca un dozator de apa poate aduce nenumarate avantaje pentru tine, firma si angajatii tai. Descopera mai multe despre toate aceste aspecte in cele ce urmeaza!

Un dozator indica faptul ca iti pasa de sanatatea angajatilor

Atunci cand ai grija ca angajatii tai se consume cantitatea de apa recomandata zilnic, riscul ca acestia sa se imbolnaveasca scade semnificativ. Din cauza deshidratarii, pot aparea o serie de efecte negative, printre care se numara si oboseala, durerile de cap, dar si probleme mai grave, precum cele de rinichi.

Cand iti pasa de sanatatea celor cu care lucrezi, le pui la dispozitie cea mai buna apa si, mai exact, apa H2On. Este al treilea an consecutiv in care apa H2On primeste certificarea oferita de Superior Taste Institute, aspect care dovedeste calitatea si puritatea sa.

Creste nivelul de multumire si sporeste productivitatea

Pe langa consecintele de ordin fizic pe care le cauzeaza, deshidratarea poate afecta negativ comportamentul oamenilor. Cei care nu consuma suficiente lichide se simt iritati, obositi si isi pierd rabdarea cu usurinta. Toate aceste aspecte vor fi reflectate in relatiile cu colegii de munca si chiar in interactiunile cu clientii.

In plus, daca organismul nu primeste suficienta apa, acesta nu mai poate functiona la capacitate maxima si scade puterea de concentrare, se reduce memoria si apar alte probleme asemanatoare. Toate acestea pot fi prevenite si rezolvate in momentul in care, in birou, exista un dozator de apa.

Cum poti fi sigur ca angajatii tai raman hidratati?

Asadar, cea mai simpla metoda de a te asigura ca angajatii tai consuma suficienta apa pe parcursul zilei este reprezentata de instalarea unui dozator de apa. Daca achizitionezi un astfel de dispozitiv pentru locul de munca, vei observa cum starea de spirit a angajatilor tai se imbunatateste instantaneu, ceea ce va avea efecte pozitive asupra intregii echipe, dar si asupra rezultatelor obtinute de firma.

Pentru a te bucura de cele mai bune oferte, alege H2On! Acesta este un brand 100% romanesc, care iti pune la dispozitie servicii si produse de top, cum ar fi diferite modele de dozator de apa, apa sub brand propriu, cele mai bune sortimente de ceai si cafea, espressoare profesionale si multe altele.

Experienta H2On este unica si incepe chiar din momentul in care ai hotarat sa achizitionezi produsele dorite. Livrarea se realizeaza in aceeasi zi in care ai efectuat comanda prin flota proprie de masini H2On. In plus, tehnicienii H2On iti ofera serviciile de mentenanta de care ai nevoie, iar serviciul de care support al aceleiasi firme iti sta la dispozitie oricand ai intrebari suplimentare.

Astfel, daca iti doresti ce e mai bun pentru angajatii tai si, implicit, pentru afacerea pe care o detii sau administrezi, apeleaza cu incredere la H2On si vei vedea ca rezultatele nu vor intarzia sa apara!