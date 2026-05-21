SUA îl acuză pe Raul Castro de uciderea a patru persoane după doborârea unor avioane în 1996

Raul Castro a fost pus sub acuzare de autoritățile americane pentru conspirație la uciderea cetățenilor americani și alte infracțiuni legate de doborârea a două avioane civile în 1996, între Cuba și Florida.

Autoritățile americane îl acuză pe fostul lider cubanez și alte cinci persoane că au ordonat sau coordonat doborârea a două avioane aparținând organizației cubano-americane Brothers to the Rescue.

În incident au murit patru persoane, inclusiv trei cetățeni americani:

Armando Alejandre Jr.;

Carlos Alberto Costa;

Mario Manuel de la Pena;

Pablo Morales.

SUA emit mandat de arestare pe numele lui Castro

Anunțul a fost făcut la Freedom Tower de procurorul general interimar american Todd Blanche, potrivit BBC.

Acesta a precizat că Raul Castro este acuzat de:

conspirație la omor;

distrugerea de aeronave;

patru capete de acuzare pentru crimă.

Unele dintre acuzații pot fi pedepsite cu închisoare pe viață sau chiar cu pedeapsa capitală.

Havana denunță acuzațiile drept „manevră politică”

Miguel Díaz-Canel a reacționat dur și a calificat acuzațiile drept „o manevră politică fără bază legală”.

Liderul cubanez a susținut că avioanele au fost doborâte în „legitimă apărare” și a acuzat Washingtonul că încearcă să justifice o posibilă agresiune împotriva Cubei.

Marco Rubio promite „o nouă cale” pentru Cuba

Marco Rubio a transmis un mesaj populației cubaneze, afirmând că administrația Trump dorește „o nouă relație între SUA și o nouă Cuba”.

Oficialul american a acuzat conglomeratul militar cubanez GAESA că este responsabil pentru:

criza alimentară;

penele de curent;

dificultățile economice din țară.

Analiștii văd o strategie de presiune asupra regimului cubanez

Experții în politică externă consideră că noile acuzații fac parte dintr-o strategie americană de creștere graduală a presiunii asupra regimului comunist cubanez.

Profesorul William LeoGrande a declarat că Washingtonul încearcă să forțeze Havana să accepte negocieri și reforme politice.

Exilul cubanez salută decizia SUA

Anunțul inculpării a fost primit cu entuziasm de comunitatea cubaneză din exil, prezentă la evenimentul organizat în Miami.

Mulți dintre participanți au spus că decizia reprezintă un act de dreptate după aproape trei decenii.