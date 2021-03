SUA: Șeful Pentagonului dorește o “descurajare militară credibilă” față de China

Lloyd Austin, ministrul american al Apărării, a ales Asia pentru prima sa vizită de o săptămână în străinătate. Sâmbătă, el a declarat că merge în zona respectivă a planetei pentru a discuta cu aliații Statelor Unite mijloacele de întărire a cooperării militare în regiune în vedrea creării unei “descurajări credibile” față de China. Și-a stabilit acest obiectiv, spunea Lloyd Austin, deoarece “avantajul concurențial al statelor Unite în fața Chinei s-a erodat”.

Călătoria șefului Pentagonului a început din Hawai, sediul Comandamentului militar american pentru regiunea Indo-Pacific (Indopacomp) și va vizita Tokio, Seul și New Delhi.

“Este o chestiune de alianțe și parteneriate”, a declarat ministrul american al Apărării jurnaliștilor care-l însoțesc în turneu. “Este vorba de asemenea de întărirea capacităților noastre”, reamintind că, în timp ce Statele Unite s-au focalizat pe lupta contra jihadiştilor în Orientul Mijlociu, China își moderniza rapid armata… Avantajul nostru concurențial s-a erodat.Mai avem un avantaj , dar vom acționa pentru a-l întări”. Obiectivul nostru, le-a mai spus domnia sa jurnaliștilor, “este să ne asigurăm că dispunem de capacități, planuri și concepte operaționale pentru a putea opune o descurajare credibilă Chinei sau oricui ar dori să atace Statele Unite”.

Șefului Pentagonului i se va alătura, la Tokio și Seul, șeful diplomației americane, Antony Blinken, în vederea unor discuții cu omologii japonezi și sud-coreeni ce vizează “începerea întăririi alianțelor deja existente” și ” a stabilității regionale”.



Foto: By U.S. Secretary of Defense – https://www.flickr.com/photos/secdef/50960365597/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100117017