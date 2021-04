Sub administraţia Biden, Statele Unite își modifică tonul față de evoluțiile din Orientul Apropiat

Statele Unite, a comunicat Joe Biden încă de la preluarea președinției țării, sunt preocupate de riscul escaladării violențelor în Orientul Apropiat. Nu pierd niciun prilej pentru a arăta acest lucru, ceea ce reprezintă o totală ruptură cu modul de a reacționa și a acționa al administrației Trump.

Schimbarea de ton față de evoluțiile din această zonă a planetei este demonstrată deja de pozițiile exprimate față de recente evenimente. Cel mai apropiat exemplu este atitudinea administrației Biden, în weekendul trecut, față de incidentele violente ce au avut loc în Israel între evrei de extremă dreapta, palestinieni și forțele de ordine. Spre deosebire de absența de reacție caracteristică administrației Trump, acum, condamnarea unor astfel de violenţe din partea Statelor Unite nu s-a lăsat așteptată. La doar câteva minute, un purtător de cuvânt al diplomației americane a venit cu reacția. În timp ce vineri seară israelieni de extremă dreapta, grupuri de palestinieni și polițiști se înfruntau la Ierusalim, Ned Price, purtător de cuvânt al secretarului de stat american, a lansat un urgent apel la” calm și la unitate” și „a condamnat orice discurs ce cheamă la ură”.

Noua manieră de a comunica cu Iranul

În dosarul extrem de complicat referitor la programul nuclear al Iranului, Donald Trump nu a lăsat nicio poartă deschisă spre reluarea discuțiilor cu Teheranul. Dimpotrivă, Trump a făcut jocul aripii dure a conducerii iraniene, părăsind acordul internațional la care se ajunsese și cu contribuția administrației Obama, în privința programului nuclear iranian în 2015. Joe Biden a trimis rapid un emisar bun cunoscător al acestui dosar, în persoana lui Robert Malley. Astfel, pentru prima oară din 2018, cele două părți au reluat comunicarea prin intermediul diplomaţilor europeni (de asemenea părți la acordul din 2015 – n.n.), Statele Unite arătându-se gata să ridice unele sancțiuni restabilite în 2018 de Donald Trump împotriva Iranului.

Sunt de menționat și alte decizii majore americane ce dovedesc o nouă abordare a situației din Orientul Apropiat. Importantă este repunerea în discuție a soluției ” două state” în centrul procesului de pace israelo-palestinian. Foarte recent, Washingtonul a reluat alocarea de ajutoare destinate palestinienilor, prin reluarea la începutul lunii aprilie a vărsămintelor pentru finanțarea UNRWA, agenția ONU pentru refugiații palestinieni.



