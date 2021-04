Joe Biden, primul președinte american care recunoaște genocidul armenilor

Joe Biden a recunoscut sâmbătă genocidul armenilor, devenind primul președinte al Statelor Unite care califică astfel moartea a un milion și jumătate de armeni masacrați de Imperiul otoman acum 106 ani, în 1915. Un anunț vehement criticat la Ankara. Președintele Biden a ales în mod special 24 aprilie pentru a face anunțul său, fiind ziua în care acum 106 ani a început masacrul armenilor. Mii de armeni au defilat sâmbătă la Erevan, cu lumânări și flori în mână, pentru a comemora masacrarea fraților lor de către Imperiul otoman în perioada primului război mondial. «Americanii îi onorează pe toți armenii care au pierit în genocidul de acum 106 ani», a scris Joe Biden într-un comunicat.

La doar câteva minute de la mesajul președintelui Biden, Recep Erdogan a ieșit cu o declarație dură în care a denunțat ceea ce el a numit «politizarea de către terţi» a dezbaterii privind genocidul armenilor. «Turcia nu are de primit de la nimeni lecții despre istoria sa» , a reacționat la rândul sau ministrul turc al Afacerilor Externe.

Emmanuel Macron, la memorialul din Paris

Președintele Joe Biden nu a fost singurul care a recunoscut genocidul armenilor. Franța a fost, în ianuarie 2001, prima mare țară europeană care l-a recunoscut. Un grup de alte state ale lumii l-au recunoscut de asemenea.

«La această a 106-a comemorare, gândurile mele se îndreaptă către Armenia ucisă de istorie… Nu vom uita niciodată», a declarat președintele francez Emmanuel Macron într-un mesaj adresat omologului său armean Armen Sarkissian, dat publicității de către președinția armeană. Președintele Macron s-a recules sâmbătă în fața memorialului genocidului armenilor ridicat la Paris.

Potrivit estimărilor, între 1,2 milioane și 1,5 milioane de armeni au fost uciși în 1915 de către Imperiul otoman.



Foto: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons