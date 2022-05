„Superscrierea“ Andei Simion din Gazeta de Sud, premiată

Anca Dumitraşcu (gds.ro)

Anda Simion, redactor al Gazetei de Sud, ne-a făcut mândri. Colega noastră a câştigat un premiu foarte important, care demonstrează că presa locală încă îşi face treaba, că încă putem urni monstrul creat de autorităţi, care uneori pare de nemişcat. Anda Simion a obţinut Locul III la Premiile Superscrieri, la categoria articolelor din presa locală, cu materialul „Craiova arde“.

„Cea mai mare fericire care mi s-a întâmplat pe plan profesional“

Pare greu, dar niciodată imposibil! Într-o lume în care politica acaparează aproape totul, autorităţile ne dau cu greu răspunsurile pe care le aşteptăm, când avem senzaţia că ne luptăm cu mori de vânt de nestăvilit, există şi motive care ne fac să credem că ceea ce facem nu este în zadar. Mereu există oameni care aud, văd şi sunt mişcaţi de ceea ce scriem. Sunt oameni care înţeleg că vrem să schimbăm ceva în bine. O demonstrează premiul acordat colegei noastre Anda Simion, în cadrul Premiilor Superscrieri, organizate de Fundaţia Friends for Friends. „Când am primit mesajul că sunt nominalizată la Superscrieri, a fost unul dintre cele mai fericite momente din ultimii mei ani și, în mod cert, cea mai mare fericire care mi s-a întâmplat pe plan profesional.

La dezbaterea de duminică, de la Ziua Superscrieri, s-a vorbit despre jurnaliștii buni care pleacă în PR și consiliere de imagine. Și mi s-a părut amuzant că eu am înotat contra curentului. După 10 ani de PR și Marketing, am ajuns să fac presă. Sunt încă tânără în lumea asta, am doar doi ani și jumătate de jurnalism. Când m-am înscris la Superscrieri, care sunt cele mai importante premii din jurnalismul românesc, singurul meu vis a fost să ajung să fiu pe lista aia scurtă a nominalizaților. Iar după ce am citit materialele colegilor mei, am fost atât de mândră că sunt și eu acolo, între oamenii ăia care mi se păreau din altă ligă.

Aş fi pariat toți banii pe Andreea Pavel și pe Cristian Andrei Leonte. Ei au câștigat primul loc la categoria în care m-am aflat și eu. Nu aveam niciun dubiu că ei vor câștiga. Mă bucur tare că au primit și Premiul Juriului. Investigația lor e genul de material de presă care ar trebui studiat în școli. Așa că nu aveam emoții la decernarea premiilor. Numai că eu nu știam că mai există și premiile II și III. Iar categoria noastră a fost prima la Gală. Așa că atunci când mi-am auzit numele, m-am blocat. Și mi-a venit să plâng. Și cred că nu există fericire trăită mai intens ca aceea care te ia pe sus, când ești complet nepregătit. Le mulțumesc celor de la Fundatia Friends for Friends pentru ce fac de 11 ediții încoace.“, a spus Anda Simion.

Anda Simion, la Gala Superscrieri (Sursa foto: Facebook – Fundaţia Friends for Friends)



Ilinca, fetiţa Andei, inspiraţia pentru materialul câştigător

Materialul scris de Anda Simion – „Craiova arde“ vorbeşte despre fenomenul îngrijorător al poluării din Craiova, pe care l-a simţit pe propria piele, când se plimba alături de fetiţa ei. „Premiul ăsta III la #Superscrieri face mai mult decât orice alt premiu pe care l-am primit în viața asta. Și pentru el îi mulțumesc minunii mele de 6 ani, Ilinca. Pentru că ea m-a făcut să scriu primul articol despre poluarea din Craiova. Era acum vreo doi ani, într-o seara în care mergeam de mână pe stradă și simțeam că respirăm otravă. Pentru ea. Și pentru noi toți.

A fost tare mișto să îl aud pe Alex Nedea de la Recorder spunând numele tuturor nominalizaților de la categoria Presă Locală în discursul lui de „premiant”. A spus că noi suntem eroii lui. Și acolo mi-a venit să plâng, dar #machiajulrezistă. Ce oameni mișto are breasla asta! Să îi ţină Dumnezeu sănătoși și cu același simţ al umorului, că altfel e greu“, a mai spus jurnalista GdS.

Alături de Anda, la aceeaşi categorie, locul I a fost obţinut de Andreea Pavel, Cristian Andrei Leonte, Nathalie Bertrams, Ingrid Gercama, Tristen Taylor (info-sud-est.ro). Ei au scris Seria de investigații „Unde a ajuns miliardul de euro de la UE pentru Delta Dunării”. De asemenea, locul II i-a revenit lui Cezar Moraru (Reporter de Iași), cu materialul „Numărul 2 din Apele Române și-a angajat tatăl de 69 de ani prin „detașare”.

După un asemenea premiu, care ne onorează, ne rămâne doar să mulţumim cititorilor care ne sunt sprijin şi ne provoacă mereu să vrem să aflăm ceea ce se doreşte ascuns.

