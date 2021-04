Suplimentele cu vitamina D – sursa ta de energie si sanatate!

Inca din cele mai vechi timpuri, s-a dovedit faptul ca vitamina D are efecte uimitoare asupra organismului si a mintii, motiv pentru care, fiecare dintre noi trebuie sa ne asiguram ca nu ne confruntam cu un deficit de vitamina D, care este atat de benefica pentru vietile fiecaruia din noi. Cercetarile au aratat ca vitamina D ar putea juca un rol important in reglarea starii de spirit si evitarea depresiei. Intr-un studiu, oamenii de stiinta au descoperit ca persoanele cu depresie care au primit suplimente cu vitamina D au observat o imbunatatire a simptomelor lor. Intr-un alt studiu al persoanelor cu fibromialgie, cercetatorii au descoperit ca deficienta vitaminei D era mai frecventa la cei care sufereau, de asemenea, de anxietate si depresie. Pe de alta parte, este bine sa luati in considerare adaugarea unui supliment vitamina D in dieta daca incercati sa slabiti sau sa preveniti bolile de inima. Puteti gasi o selectie excelenta de suplimente vitamina D pe go-vita.ro.

De asemenea, persoanele care iau zilnic un supliment de calciu si suplimente vitamina D3 reusesc sa slabeasca mai mult decat cei care au luat un supliment oarecare. Oamenii de stiinta sustin si astazi ca suplimentul de calciu si vitamina D au avut un efect de suprimare a apetitului, ignorand senzatia de foame. Astfel, persoanele supraponderale care au iau zilnic un supliment de vitamina D isi imbunatatesc markerii de risc pentru bolile de inima.

Acestea sunt doar cateva dintre beneficiile pe care suplimentele de vitamina D le au pentru organism, de aceea cantitatile necesare nu trebuie sa lipseasca.

Atunci cand vorbim despre un deficit de vitamina D in organism ne referim la o serie de simptome specifice, care ne afecteaza activitatile zilnice. Simptomele deficitului de vitamina D la adulti includ: oboseala , dureri si senzatie generala de a nu te simti bine, durere severa a oaselor sau a muschilor sau slabiciune care poate provoca dificultati in urcarea scarilor sau ridicarea de pe podea sau de pe un scaun scazut sau va poate face sa mergeti cu un mers, momente de durere, in special la nivelul picioarelor, bazinului si soldurilor. Medicii pot diagnostica un deficit de vitamina D prin efectuarea unui test simplu de sange. Daca aveti o deficienta, medicul dumneavoastra va poate comanda raze X pentru a va verifica rezistenta oaselor.

Daca sunteti diagnosticat cu un deficit de vitamina D, medicul dumneavoastra va va recomanda probabil sa luati suplimente zilnice de vitamina D. Daca aveti o deficienta severa, acestea pot recomanda in schimb doze mari de comprimate sau lichide de vitamina D. De asemenea, trebuie sa va asigurati ca obtineti vitamina D prin lumina soarelui si alimentele pe care le consumati.

In ceea ce privestea cantitatea optima de vitamina D recomandata de medici si specialisti, existat unele controverse cu privire la doza de vitamina D necesara pentru o functionare sanatoasa. Cercetari recente indica faptul ca aveti nevoie de mai multa vitamina D decat se credea candva. Totusi, in functie de nivelul sanguin, este posibil sa aveti nevoie de mai multa vitamina D.

Din magazinul nostru online, Go-Vita.ro, poti cumpara cele mai bune comprimate, capsule si tablete cu vitamina D produse de cei mai importanti furnizori din intreaga lume. Vitamina D este asimilata atat prin alimentatie si suplimente, dar poate fi produsa si de organism, atunci cand intra in contact cu soarele. Iarna, atunci cand soarele este mai putin timp pe cer, iar vestimentatia diminueaza suprafata pielii care intra in contact cu razele sale, deficitul de vitamina D isi va face imediat simtita prezenta. Vitamina D are rolul de a mentine la un nivel optim fosforul si ajuta la intarirea oaselor, avand efecte considerabile asupra batranilor si asupra copiilor in crestere.