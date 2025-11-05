Taifunul Kalmaegi lovește Filipine: 66 de morți și devastare masivă în Cebu, Vietnamul se pregătește

Taifunul Kalmaegi, cunoscut local drept Tino, a provocat cel puțin 66 de decese în Filipine, iar autoritățile se pregătesc pentru impactul acestuia în Vietnam.

Cea mai afectată provincie este Cebu, unde casele au fost reduse la ruine, străzile pline de resturi, iar viețile localnicilor răsturnate complet.

În orașul Talisay, supraviețuitorii cern printre resturi, încercând să salveze ceea ce a mai rămas din bunurile lor. Eilene Oken, în vârstă de 38 de ani, și-a pierdut casa, dar familia ei a rămas nevătămată.

Devastarea a fost agravată de inundații și vânturi puternice, dezvăluind vehicule răsturnate și resturi pe străzi. Printre victime se numără și șase militari al căror elicopter s-a prăbușit în timpul unei misiuni umanitare în Agusan del Sur, pe insula Mindanao. Alte 26 de persoane sunt date dispărute, iar 10 au fost rănite.

Taifunul Kalmaegi, a 20-a furtună care lovește Filipinele în acest an, s-a intensificat ușor pe Marea Chinei de Sud, iar autoritățile vietnameze se pregătesc pentru cea mai rea situație posibilă. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate în regiunile afectate din Visayas, sudul Luzonului și nordul Mindanao.

În Cebu, serviciile de electricitate și telecomunicații rămân intermitente, în timp ce salvatori de la Crucea Roșie Filipine traversează apele până la genunchi pentru a ajunge la locuitorii blocați. În orașul Liloan, casele erau aproape complet scufundate, fiind vizibile doar acoperișurile și etajele superioare, potrivit CNN.

Agenția meteorologică de stat PAGASA a avertizat asupra riscului de valuri de furtună de peste 3 metri, care pot pune viața în pericol în comunitățile de coastă și joase. Peste 180 de zboruri au fost anulate, iar cei aflați pe mare au fost sfătuiți să se adăpostească imediat.

Taifunul Kalmaegi vine la puțin peste o lună după un cutremur de 6,9 magnitudine în nordul orașului Cebu și după alte dezastre recente, Filipinele fiind lovite anual, în medie, de 20 de furtuni tropicale.