Târgul Canton 2025: ediția a 138-a aduce un număr record de companii și inovații tehnologice

În 15 octombrie s-a deschis, la Guangzhou, cea de-a 138-a ediție a Târgului de Import-Export din China, cunoscut sub numele de Târgul Canton. Evenimentul atrage, până în prezent, peste 240.000 de achizitori din 218 țări și regiuni, înregistrând o creștere de 10% față de edițiile anterioare. Actuala ediție se desfășoară pe o suprafață totală de 1,55 milioane de metri pătrați, fiind organizată în 55 de secțiuni, grupate în 13 domenii profesionale. Prima etapă include din nou o zonă dedicată roboților de servicii, în timp ce a treia etapă va introduce o secțiune specială pentru servicii medicale inteligente, reflectând direcția de dezvoltare a noii forțe productive din comerțul exterior.

Numărul total de standuri a ajuns la 74.600, iar cel al companiilor participante la peste 32.000 – ambele cifre marcând recorduri istorice. Aproximativ 3.600 de întreprinderi participă pentru prima dată la expoziția de export. O noutate a acestei ediții este organizarea, în premieră, a unor activități de promovare a produselor de calitate destinate pieței interne, într-un spațiu special amenajat de 3.000 de metri pătrați. Programul include sesiuni de conectare, prezentări tematice și lansări de cereri de achiziții.

Pe durata târgului vor avea loc peste 600 de lansări de noi produse, cu 37% mai multe decât la ediția precedentă, oferind astfel întreprinderilor mici și mijlocii inovatoare o platformă extinsă de promovare. Expoziția offline din prima etapă are ca temă „Fabricarea avansată” și ocupă o suprafață de 520.000 de metri pătrați, reunind peste 25.000 de standuri și aproximativ 12.000 de companii. Cele cinci domenii principale și cele 19 secțiuni tematice acoperă segmente precum electronice și electrocasnice, fabricare industrială, iluminat și electricitate, unelte de metalurgie, autovehicule și vehicule cu două roți, adunând peste 5.500 de întreprinderi de înaltă calitate, recunoscute pentru caracteristicile lor inovatoare în cadrul expoziției de export.