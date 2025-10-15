„Xi Jinping – Să vorbim despre buna guvernare” Volumul V, lansat în limba engleză

Ceremonia de lansare a volumului V al ediției engleze „Xi Jinping – Să vorbim despre buna guvernare”, a avut loc marți, la Frankfurt (Germania), în cadrul unui eveniment găzduit de Biroul de Presă al Consiliului de Stat, Ambasada Chinei în Germania și China International Publishing Group. Volumul cupridne 18 capitole și 91 de rapoarte, discursuri și articole prezentate în ultimii patru ani de președintele Xi, în care sunt prezentate practicile guvernului Chinei în promovarea modernizării în stil chinezesc, fiind reflectat programul Chinei pentru construirea unei comunități umane cu destin comun.

Sinologul Cord Eberspächer a declarat că publicarea volumului ajută comunitatea internațională să înțeleagă realizările și calea de dezvoltare a Chinei, precum și beneficiile și oportunitățile pe care aceasta le aduce lumii.

David Ferguson, redactor britanic și câștigător al Premiului de Prietenie al Guvernului Chinez, a declarat că ideea de guvernanță a președintelui Xi prezintă un sistem complet cu o strictă logică, care răspunde la o serie de probleme majore cu care se confruntă dezvoltarea Chinei. Înțelepciunea privind dezvoltarea, pacea și guvernarea, pot oferi noi idei pentru rezolvarea provocărilor comune cu care se confruntă omenirea.