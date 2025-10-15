Xi Jinping promovează inițiativele globale într-un articol ce va apărea în Qiushi

În numărul 20 al revistei Qiushi, care va apărea pe 16 octombrie 2025, va fi publicat un articol semnat de președintele Xi Jinping, intitulat „Promovarea implementării Inițiativei de dezvoltare globală, Inițiativei de securitate globală, Inițiativei de civilizație globală și a Inițiativei de guvernanță globală”.

În articol se subliniază că, în lumea de astăzi, deficitul de pace, deficitul de dezvoltare, deficitul de securitate și deficitul de guvernanță sunt în creștere. Propunerile Chinei – construirea unei comunități cu un destin comun al omenirii și lansarea celor patru inițiative globale – au ca scop depășirea acestor deficite, promovarea construirii unei lumi mai bune și crearea unei vieți mai prospere pentru popoarele tuturor țărilor.

Dezvoltarea este cheia fericirii oamenilor. Inițiativa de dezvoltare globală urmărește o globalizare economică deschisă și incluzivă, promovarea cooperării de înaltă calitate în cadrul proiectului „Belt and Road” și împărțirea echitabilă a beneficiilor creșterii economice. Scopul este ca toate țările „satului planetar” să contribuie împreună la dezvoltare și prosperitate, transformând ideea de câștig comun într-un consens global. Articolul subliniază importanța prioritizării dezvoltării, a centrării pe oameni, a inovației, a incluziunii și a armoniei dintre om și natură.

Securitatea este o condiție prealabilă a dezvoltării, iar omenirea formează o comunitate indivizibilă din acest punct de vedere. Inițiativa de securitate globală propune o arhitectură echilibrată, eficientă și durabilă, bazată pe cooperare pentru dezvoltare și cooperare pentru securitate.

Diversitatea civilizațiilor este esența lumii. În contextul interconectării strânse dintre țări, inițiativa de civilizație globală își propune să promoveze înțelegerea reciprocă și învățarea comună între civilizații. Inițiativa încurajează respectul pentru diversitatea culturală, promovarea valorilor comune ale umanității, îmbinarea tradiției cu inovația și întărirea schimburilor și cooperării umaniste internaționale.

În acest context, China propune Inițiativa de guvernanță globală, alături de toate țările, pentru construirea unui sistem internațional mai echitabil și mai rațional, care să contribuie la formarea unei comunități cu un destin comun al omenirii. Această inițiativă are la bază principiile fundamentale, precum respectarea egalității suverane, respectarea dreptului internațional, practicarea multilateralismului, promovarea orientării către oameni, adoptarea unei abordări bazate pe acțiune concretă.