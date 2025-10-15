Filmul „Shenzhou 13”, lansat la Târgul de Turism China 2025

Filmul documentar chinezesc „Shenzhou 13”, primul documentar filmat în spațiu cu tehnologie 8K, a rulat la Centrul Cultural Chinez la București, în cadrul Târgului de Turism China 2025, fiind un important eveniment cultural organizat în marja târgului.

Prin perspectiva deosebită din stația spațială, filmul prezintă splendoarea și diversitatea Pământului, casa noastră comună, imagini ale Universului, precum și realizările remarcabile ale Chinei în domeniul științei și tehnologiei spațiale.

În sala de cinema din cadrul Centrului Cultural Chinez din București, când oceanul albastru, lanțurile montane, deșertul și luminile orașelor strălucitoare erau prezentate, se auzeau frecvent exclamații de uimire ale spectatorilor. Secvențele din film care ilustrează munca și viața taikonauților din stația spațială chineză au oferit publicului român o înțelegere directă și autentică asupra dezvoltării programului spațial chinez și spiritului de dedicare al taikonauților.

Tânărul român Andrei a declarat că documentarul „Shenzhou 13” i-a amintit de un film chinezesc remarcabil pe care l-a văzut anterior, „Pământul rătăcitor”, și i-a oferit o înțelegere mai profundă a dezvoltării programului spațial chinez.

Melissa, o argentiniană care trăiește în România de cinci ani, a fost profund inspirată de astronauta Wang Yaping, considerând-o un model demn de urmat de femeile din întreaga lume.

Românca Maria a avut lacrimi în ochi în timpul proiecției. Ea a declarat că documentarul, filmat de cei trei taikonauți din stația spațială chineză fără prelucrări cinematografice complexe, este foarte apropiat de viața reală, oferind o experiență imersivă și extrem de emoționantă.