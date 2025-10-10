Actualitatea din China 

Wang Yi susține relațiile chino-italiene mai robuste

China dorește să colaboreze cu Italia pentru a pune în aplicare consensul realizat de liderii celor două țări, pentru accelerarea planului de acțiune privind consolidarea parteneriatului strategic cuprinzător și asigurarea unei relații bilaterale mai robuste, rezistente și fructuoase, a declarat joi ministrul chinez de Externe, Wang Yi, în timpul întâlnirii avute la Roma cu președintele Sergio Mattarella.

Wang Yi a declarat că în lumea de astăzi, în care încrederea lipsește, sunt necesare dialogul și comunicarea, pentru a crește înțelegerea reciprocă și pentru aprofundarea cooperărilor. De asemenea, a evidențiat cele patru inițiative globale majore propuse de China care au oferit soluții necesare lumii de azi.

Inițiativa de Guvernanță Globală vizează consolidarea rolului de conducere al ONU, îmbunătățirea guvernanței globale prin reformă și construirea unui sistem de guvernanță globală mai echitabil și rezonabil, a declarat ministrul chinez. Acesta a exprimat speranța ca Italia să colaboreze cu China pentru a practica un real multilateralism și pentru a aduce noi contribuții la pacea mondială și progresul civilizației umane.

La rândul său, Mattarella a declarat că Italia și China sunt civilizații antice care susțin valorile păcii și cooperării, care insistă pe rezolvarea divergențelor prin dialog. Acesta a arătat că China se bucură de un prestigiu deosebit în cadrul comunității internaționale, jucând un rol tot mai important, exprimând așteptarea ca RP Chineză să aducă tot mai multe contribuții pentru pacea și stabilitatea mondială.

Mattarella a subliniat că este de acord cu conceptul construcției unei comunități cu viitor comun pentru omenire, salutând seria de inițiative majore propuse de China, adăugând că acestea îndeplinesc pe deplin nevoile comunității internaționale și aspirațiile oamenilor din toate țările.

Cele două părți au mai avut un schimb de opinii pe probleme precum situația din Orientul Mijlociu și criza din Ucraina, fiind exprimată convingerea că numai prin aplicarea „soluției două state” poate fi rezolvată problema palestiniană în mod cuprinzător, echitabil și durabil, fiind convenit să fie menținută comunicarea în vederea unei soluții politice în criza din Ucraina.

