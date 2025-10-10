Xi Jinping a transmis un mesaj de felicitare liderului Kim Jong-un

Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC), Xi Jinping, a trimis vineri un mesaj de felicitare Secretarului general al Partidului Muncitoresc Coreean (WPK), Kim Jong-un, cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la fondarea WPK.

În numele CC al PCC, Xi a transmis felicitări și urări de bine Secretarului general Kim, membrilor WPK și poporului nord-coreean cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la fondarea WPK. Xi a afirmat că, în ultimii 80 de ani, WPK a unit și a condus poporul să avanseze cu fermitate și să depășească dificultățile, obținând realizări impresionante în promovarea cauzei socialiste a Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC).

În ultimii ani, Kim Jong-un a condus partidul și poporul să lucreze pentru consolidarea construcției partidului, dezvoltarea economiei și îmbunătățirea bunăstării oamenilor. Xi a subliniat că, atât China, cât și RPDC, sunt state socialiste conduse de partide comuniste. În ultimii ani, au avut loc mai multe întâlniri între Xi Jinping și Kim Jong-un, pentru a ghida și orienta dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide și țări, fiind deschis un nou capitol în prietenia dintre China și RPDC.

Xi a amintit vizita recentă făcută de Kim în China, pentru a participa la ceremonia de marcare a 80 de ani de la victoria în Războiul Poporului Chinez de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și a Războiului Mondial Antifascist, în timpul căreia cei doi lideri au avut discuții aprofundate și au stabilit direcția pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și cooperare dintre China și RPDC.

Indiferent de modul în care se va schimba situația internațională, menținerea, consolidarea și dezvoltarea relațiilor dintre China și RPDC rămân politica neclintită a PCC și guvernului chinez.

Xi a mai transmis că China este pregătită să colaboreze cu RPDC pentru consolidarea comunicării strategice, aprofundarea cooperării pragmatice, îmbunătățirea coordonării, promovarea dezvoltării constante a relațiilor bilaterale, susținerea cauzei socialiste din cele două țări și pentru aducerea contribuțiilor pozitive la pacea, stabilitatea și prosperitatea regională și globală.

Xi a transmis, de asemenea, cele mai bune urări WPK pentru succes tot mai mare, exprimând speranța ca prietenia dintre China și RPDC să fie veșnică.