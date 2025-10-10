China dorește consolidarea dialogului strategic cu RPDC

Premierul Chinei, Li Qiang, a avut joi, la Phenian, o întrevedere cu Kim Jong Un, Secretarul general al Partidului Muncitoresc Coreean (WPK), președintele Coreei de Nord (RPDC).

Li a transmis salutul cordial și urări de bine din partea Secretarului general al CCPCC, Xi Jinping, precum și felicitări cu ocazia celei de-a 80-a aniversări de la fondarea WPK.

Premierul chinez a arătat că, în luna Septembrie, Secretarul general Kim a vizitat China unde a participat la evenimentele care au marcat cea de-a 80-a aniversare a victoriei Războiului de Rezistență al Poporului Chinez împotriva Agresiunii Japoneze și în Războiul Mondial Antifascist. În cadrul întâlnirii cu președintele Xi, cei doi au stabilit direcția și au elaborat un plan pentru aprofundarea relațiilor dintre China și RPDC. Partidul Comunist Chinez și guvernul Chinei au abordat întotdeauna relațiile cu RPDC dintr-o perspectivă strategică, pe termen lung, menținerea, consolidarea și dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie și cooperare dintre cele două țări reprezentând o politică fermă a Chinei.

Li Qiang a mai declarat că China este gata să colaboreze cu RPDC pentru a continua prietenia tradițională, pentru a aprofunda cooperarea practică și coordonarea, pentru o cooperare strânsă în afacerile internaționale și regionale. Totodată, Li a solicitat consolidarea colaborărilor multilaterale, apărarea și practicarea cu fermitate a multilateralismului, promovarea dezvoltării ordinii internaționale pe o direcție mai justă și echitabilă.

La rândul său, Kim Jong Un a transmis salutul sincer și cele mai bune urări Secretarului general Xi Jinping, urând un bun venit delegației politice și guvernamentale chineze în RPDC, menționând că, sub conducerea Secretarului general Xi, China a obținut realizări extraordinare în construcția socialistă.

Arătând că relațiile dintre RPDC și China sunt indestructibile, Kim a afirmat că procesul de consolidare și dezvoltare al relațiilor de prietenie și cooperare dintre cele două țări rămân poziția fermă a partidului și guvernului RPDC, indiferent de schimbările situației internaționale. Acest lucru servește intereselor comune ale ambelor părți, contribuind la pacea, stabilitatea și dezvoltarea regională.

Kim Jong Un a afirmat că RPDC susține ferm principiul unei singure China, se opune cu hotărâre actelor separatiste privind independența Taiwanului și oricăror interferențe externe, promovând poziția Chinei cu privire la problemele legate de Hong Kong, Xinjiang și Tibet.

Autoritățile de la Phenian sunt dispuse să mențină schimburi strânse la nivel înalt cu autoritățile de la Beijing, să promoveze cooperarea în diverse domenii, să consolideze colaborarea multilaterală, să promoveze dezvoltarea cauzei socialiste, pentru a aduce mai multe beneficii popoarelor celor două țări, a mai adăugat Kim Jong Un.