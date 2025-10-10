Actualitatea din China 

China va percepe taxe portuare speciale vapoarelor deținute sau operate de SUA

Radio China Internaţional
Autor Radio China Internaţional
(FOTO: CFP)

Conform Regulamentului Chinei privind transporturile maritime internaționale, legilor aferente și Dreptului internațional, Administrația Securității Maritime din China va impune, începând cu data de 14 octombrie, taxe portuare speciale vapoarelor aflate sub pavilion american.

Taxele portuare speciale vor fi aplicate vapoarelor ai căror proprietari sunt companii, organizații sau cetățeni americani, vapoarelor operate de companii, organizații sau cetățeni americani, vapoarelor deținute sau gestionate de companii și organizații unde 25% din acțiuni aparțin direct sau indirect unor întreprinderi, organizații sau cetățeni americani, vapoarelor care poartă drapelul SUA și vapoarelor construite în SUA.

Taxele portuare speciale aplicate de China reprezintă o constramăsură la decizia din data de 17 aprilie 2025 adoptată de Oficiul Reprezentanților Comerțului din SUA cu privire la perceperea, începând cu data de 14 octombrie, de taxe portuare suplimentare vapoarelor deținute sau operate de companii chineze, vapoarelor chinezești și celor fabricate în China. Măsura SUA a fost adoptată după investigațiile efectuate conform articolului 301 din Legea comerțului din anul 1974.

Ministerul chinez al Transporturilor a anunțat că practicile americane de natură unilaterală și protecționistă au ignorat realitatea, au prejudiciat grav interesele legitime ale sectorului de transporturi chinez, stabilitatea lanțului de aprovizionare internațional, dar și ordinea economică și comercială internațională.

Autoritățile chineze solicită SUA să își corecteze greșelile și să înceteze suprimarea nejustificată a transporturilor maritime chineze.

