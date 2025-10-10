Atenționare privind tentative de phishing care folosesc identitatea ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția că singurele comunicări oficiale ale instituției sunt transmise exclusiv de pe domeniul nostru oficial – @asfromania.ro.

ASF subliniază că orice email primit de la alte domenii, precum @asfromania.com, @asfromania.net, @asfromania.org sau altele similare nu provine de la ASF și trebuie tratat cu maximă prudență.

Autoritatea atenționează asupra unor posibile tentative de phishing care folosesc în mod fraudulos denumirea și identitatea vizuală a instituției. Aceste mesaje urmăresc inducerea în eroare a utilizatorilor și colectarea neautorizată de date personale sau financiare, prin metode care imită comunicările oficiale ale ASF.

Pentru protecția datelor și a informațiilor personale, recomandăm tuturor utilizatorilor:

să verifice adresa completă a expeditorului înainte de a deschide mesajul;

înainte de a deschide mesajul; să nu acceseze linkuri și să nu descarce atașamente din surse necunoscute;

și din surse necunoscute; să ne contacteze direct prin intermediul Call-Center-ului ASF la Tel verde 0800.825.627 sau prin email la adresa office@asfromania.ro, în cazul în care primesc mesaje suspecte sau au îndoieli privind autenticitatea unei comunicări.

ASF tratează cu maximă seriozitate protecția datelor personale și securitatea comunicărilor online, monitorizând permanent mediul digital pentru a preveni și combate tentativele de fraudă electronică.