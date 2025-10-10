Târg de turism al Chinei la București. 36.000 de români au mers în China de la începutul anului

Centrul Cultural Chinez din București găzduiește, în perioada 10–12 octombrie 2025, Târgul de Turism al Chinei, un eveniment dedicat promovării turismului, culturii și cooperării bilaterale dintre România și China. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Chinez și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

„Reluarea zborurilor directe între București și marile orașe chineze trebuie să devină o prioritate comună”, a declarat, vineri, Cosmin-Ioan Corendea, președintele Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză, în deschiderea târgului.

De remarcat că ambele teme au fost abordate în repetate rânduri de Curierul Național, în calitate de membru fondator al Belt and Road Economic Informations Partnership (BREIP). Mai mult, am promovat în China un program de atragere a turiștilor chinezi în bazele balneare de pe Litoralul Mării Negre precum și lansarea de curse aeriene directe cu Beijing și Shanghai.

Timp de trei zile, vizitatorii sunt invitați să descopere destinații turistice din China, de la Beijing și Shanghai până la Guilin, Zhangjiajie, Xinjiang sau Hainan, alături de oferte speciale de vacanță, prezentări și experiențe autentice: ateliere de ceai, demonstrații de caligrafie și gastronomie chinezească.

Evenimentul reunește agenții de turism românești și chineze, companii aeriene și instituții culturale, devenind o platformă unică de întâlnire pentru profesioniștii din turism și pentru publicul pasionat de călătorii.

Turismul reprezintă o punte de legătură între popoare și o cale esențială a dialogului și a schimburilor între civilizații. În urmă cu peste 400 de ani, celebrul cărturar român Nicolae Spătaru Milescu a călătorit în China și, pe baza experiențelor sale, a scris diverse lucrări ce au luat forma unor jurnale de călătorie, despre care putem spune că au reprezentat un punct de plecare pentru schimburile culturale dintre China și România. Printre aceste opere se numără „Jurnal de călătorie în China” E.S. Chen Feng, Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România

36.000 de români au vizitat China de la începutul anului

Potrivit datelor oficiale, în primele șapte luni ale anului 2025, numărul turiștilor români care au vizitat China a fost de aproximativ 36.000, în creștere cu 78% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Anul trecut, aproximativ 35.000 de români au călătorit în China, un număr dublu față de 2023. China a introdus, la finalul anului 2024, politica unilaterală de scutire de viză pentru cetățenii români.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu. Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale, peisajele naturale și urșii panda.

Aproape 22.000 de turiști chinezi au vizitat România

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică al României (INS), 21.682 de turiști chinezi au sosit în România în prima jumătate a anului 2025, cel mai mare număr de vizitatori proveniți din Asia.

Principalele regiuni vizitate de aceștia sunt București, Brașov, Sibiu, litoralul Mării Negre, Maramureș, Bucovina și Delta Dunării, iar atracțiile preferate includ Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul vechi al Capitalei, Sighișoara și Salina Turda.